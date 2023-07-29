kAm%96 $62EE=6 |2C:?6CD 2C6 E9C66 82>6D 23@G6 ]d__ 7@C E96 D64@?5 E:>6 E9:D D62D@?]k^Am
kAm$62EE=6[ H9:49 92D H@? E9C66 :? 2 C@H 2?5 D:I @7 :ED =2DE 6:89E 82>6D[ H:== 2:> E@ <66A E96 >@>6?EF> 8@:?8 @? $2EFC52J ?:89E H96? :E 7246D E96 9@DE pC:K@?2 s:2>@?5324<D :? E96 >:55=6 4@?E6DE @7 2 E9C66\82>6 D6E :? !9@6?:I]k^Am
kAm%96 |2C:?6CD 92G6 H@? 7@FC DEC2:89E 82>6D @? 7@FC @442D:@?D E9:D D62D@?] $62EE=6 2=D@ :D c `^a 82>6D @FE @7 E96 =2DE EH@ p>6C:42? {628F6 H:=5\42C5 DA@ED]k^Am
kAm~AE:>:D> DF556?=J :D 7=@H:?8 27E6C 2 7:CDE 92=7 E92E H2D DF3A2C 4@?D:56C:?8 =2DE D62D@?VD E62> 6?565 E96 7C2?49:D6VD a_\D62D@? A=2J@77 5C@F89E]k^Am
kAmQ(6 <?@H H6 H2?E E@ 36 3FJ6CD 2E W%F6D52JVD EC256X 5625=:?6[Q |2C:?6CD 42E496C r2= #2=6:89 D2:5 27E6C uC:52JVD d\a H:? :? E96 D6C:6D @A6?6C] Q(6 H2?E E@ 4@>A6E6[ H6 H2?E E@ <66A 8@:?8 :? E9:D E9:?8] xEVD D@ 72C 7C@> @G6C] (6VG6 A=2J65 C62==J 8@@5 32D632== =2E6=J[ 2?5 H6 H2?E E@ <66A :E 8@:?8]Qk^Am
kAm#2=6:89 2?5 %@> |FCA9J 6249 56=:G6C65 324<\E@\324< EH@\CF? 5@F3=6D :? E96 7:CDE :??:?8 uC:52J E@ 8:G6 E96 |2C:?6CD 2 BF:4< c\_ =625]k^Am
kAm$62EE=6 DE2C yF=:@ #@5C:8F6K 4@?E:?F65 9:D C646?E 9@E DEC62< H:E9 EH@ 9:ED 7@C 9:D E9:C5 DEC2:89E >F=E:\9:E 82>6] #@5C:8F6K :D 32EE:?8 ]bf_ W`_\7@C\afX H:E9 7@FC 9@>6CD 2?5 7:G6 #qxD 5FC:?8 2 D:I\82>6 9:EE:?8 DEC62<]k^Am
kAmQyF=:@ 4@?E:?F6D E@ C@==[Q |2C:?6CD >2?286C $4@EE $6CG2:D D2:5] Q%92EVD E96 >@DE 6I4:E:?8 E9:?8] xEVD C62==J 366? 2 DECF88=6 7@C 9:> E@ AFE 4@?D64FE:G6 82>6D E@86E96C] }@H :EVD E9C66 :? 2 C@H] ]]] xEVD AC6EEJ 2H6D@>6 E@ H2E49]Qk^Am
kAm|62?H9:=6[ pC:K@?2 4@?E:?F6D E@ DAFEE6C] %96 E62> E92E H2D @?6 @7 E96 3:886DE DFCAC:D6D :? E96 >2;@CD @G6C E96 7:CDE 92=7 @7 E96 D62D@? :D b\`_ D:?46 E96 p==\$E2C 3C62< 2?5 92D 5C@AA65 `d @7 :ED =2DE a_ 4@?E6DED]k^Am
kAm%96 s:2>@?5324<D =67E `` CF??6CD @? 32D6 2?5 H6C6 _\7@C\f H:E9 CF??6CD :? D4@C:?8 A@D:E:@? @? uC:52J]k^Am
kAmQxV== ?6G6C DE@A 36=:6G:?8 :? E9:D E62> 2?5 E96:C 23:=:EJ E@ H:? 2 32D632== 82>6[Q s:2>@?5324<D >2?286C %@C6J {@GF==@ D2:5] Q%96J 92G6 AC@G6? :E E@ >6 E:>6 2?5 E:>6 282:?]Qk^Am
kAmpC:K@?2VD EH@ CF?D @? uC:52J D4@C65 @? @?6 A=2J \\ 2 H:=5 A:E49 3J |2EE qC2D9 7@==@H65 3J #2=6:89VD E9C@H:?8 6CC@C]k^Am
kAm~?6 @7 E96 DECF88=:?8 s:2>@?5324<D :D p==\$E2C {@FC56D vFCC:6= yC] w6 H2D 9:E=6DD :? 7@FC 2E\32ED @? uC:52J 2?5 :D ;FDE a\7@C\bh @G6C 9:D =2DE `_ 2AA62C2?46D] w:D 2G6C286 92D 5C@AA65 ac A@:?ED E@ ]ace]k^Am
kAmQ!C@323=J D@>6 E:>:?8 :DDF6D[Q {@GF==@ D2:5 @7 vFCC:6=VD D=F>A] Q%96C6 2C6 2E\32ED H96C6 E96 32== :D 86EE:?8 2 =:EE=6 3:E E@@ 566A] ]]] xEVD 2 4@>3:?2E:@? @7 E9:?8D] %:>:?8 \\ H9:49 :D 42FD:?8 9:> E@ >2<6 2 CFD965 564:D:@?[ H9:49 :D 42FD:?8 9:> E@ >2<6 5:776C6?E 564:D:@?D @C A@@C 564:D:@?D @? 32==D 2?5 DEC:<6D]Qk^Am
kAmpC:K@?2VD z6E6= |2CE6 C624965 32D6 7@FC E:>6D @? E9C66 D:?8=6D 2?5 2 H2=<] xE :D 9:D E9:C5 E9C66\9:E 82>6 :? 9:D =2DE `_ @FE:?8D] w6 :D 32EE:?8 ]c_d W`f\7@C\caX 5FC:?8 E96 DEC6E49]k^Am
kAm%H@ C@@<:6 C:89E\92?56CD H:== >2E49 FA @? $2EFC52J]k^Am
kAm$62EE=6VD qCJ2? (@@ W`\b[ c]h` t#pX 92D D6CG65 FA EH@ 9@>6CD :? 6249 @7 9:D =2DE EH@ DE2CED[ =@D:?8 3@E9 E:>6D]k^Am
kAm(@@[ ab[ 82G6 FA D6G6? CF?D WD:I 62C?65X 2?5 6:89E 9:ED :? b `^b :??:?8D H9:=6 =@D:?8 E@ E96 |:??6D@E2 %H:?D @? yF=J `g] u:G6 52JD =2E6C[ 96 2==@H65 7@FC CF?D 2?5 7@FC 9:ED :? D:I :??:?8D H9:=6 72==:?8 E@ E96 %@C@?E@ q=F6 y2JD]k^Am
kAm(@@5 92D J6E E@ 7246 pC:K@?2 :? 9:D J@F?8 42C66C]k^Am
kAm%96 s:2>@?5324<D 2C6 EFC?:?8 E@ qC2?5@? !7225E W_\c[ g]g`X[ H9@ 92D D6CG65 FA `a 9@>6CD :? D6G6? 3:8\=628F6 DE2CED]k^Am
kAm!7225E[ ac[ C6EFC?65 E@ E96 >2;@CD E@ 7246 E96 r:?4:??2E: #65D =2DE $2EFC52J 2?5 82G6 FA E9C66 CF?D 2?5 7@FC 9:ED :? D:I :??:?8D @7 2 c\a =@DD] p== E9C66 CF?D 96 2==@H65 42>6 @? D@=@ 9@>6CD]k^Am
kAm!7225E 92D J6E E@ 7246 $62EE=6 :? 9:D 42C66C]k^Am
kAm\\u:6=5 {6G6= |65:2k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Remember the human. Show other commenters the respect they deserve as human beings. If you wouldn't say it in a crowded room full of people you don't know, don't say it here. Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.