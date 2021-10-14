Rushing
Name, School Att. Yds. Avg. TD
Jonathan Simmons, S. Cobb 131 877 6.7 4
Sam Griffith-Tesch, MPC 115 768 6.7 6
Isaiah Abbey, Sprayberry 93 740 8 11
Caleb LaVallee, Whitefield 79 594 7.5 10
Phil Sims, Pope 90 531 5.9 8
Jadin Granville-Coats, NCC 86 460 5.3 5
Sutton Smith, Walton 50 345 6.9 5
Jah Welch, KMHS 79 424 5.4 7
T.J. Felix, Kell 54 410 7.6 4
Dwight Phillips, P’brook 23 405 17.6 4
Jo Phillips, Campbell 85 399 4.7 6
Malachi Singleton, N. Cobb 76 376 4.9 11
Makari Bodiford, McEachern 78 374 4.8 6
Howard Allen, Whitefield 59 360 6.1 2
Trey Priester, NCC 78 360 4.6 4
Sean Cooper, Hillgrove 37 359 9.7 5
Samuel Gadsden, Lassiter 82 353 4.3 1
Terrence Clark, South Cobb 53 337 6.4 6
Tyler Hughes, Marietta 80 333 4.2 5
Jackson Kraal, Walker 59 307 5.2 3
Jylan Thomas, MPC 51 304 6.0 4
Khalif Walter, Osborne 42 303 7.2 3
Jaheem Murray, Lassiter 74 289 3.9 3
Ben Hall, North Cobb 50 274 5.4 4
Davion Hampton, Kell 69 262 3.8 5
Josiah Allen, Wheeler 39 259 6.6 0
Jayden Ponder, Allatoona 60 258 4.3 1
Joel Brock, Pope 33 258 7.8 3
Nick Germain, MPC 16 250 15.6 2
Marcus Romain, Wheeler 34 245 7.5 2
Peja’ Womack, McEachern 42 236 5.6 1
Braylen Stokes, Walton 32 236 7.4 4
Remi Adams, MPC 38 235 6.2 3
Bryce Archie, McEachern 41 230 5.6 3
Chance Arthur, KMHS 44 218 5.0 2
Chase McCravy, Hillgrove 51 207 4.1 3
Teonte Reed, Hillgrove 46 206 4.5 4
Brian Simpkins, KMHS 46 200 4.3 1
Travone Finney, P’brook 36 189 5.3 1
Austin Westbrook, Walker 41 189 4.6 2
Melvin Alexander, Marietta 34 170 5.0 2
Kris Hayes, Pope 22 168 7.6 2
Jermaine Kenty, Sprayberry 28 168 6.0 0
Javon Richardson, S. Cobb 21 156 7.4 1
Cole Peterson, Whitefield 25 152 6.1 2
Malachi Jackson, Campbell 31 146 4.7 3
Jaylon Brown, McEachern 42 145 3.5 0
Micah Lott, MPC 18 141 7.8 2
Milon Jones, Marietta 22 140 6.4 1
Cayman Prangley, KMHS 52 140 2.7 3
Jared Montour, Harrison 36 132 3.7 0
Zak Rozsman, Walton 36 123 3.4 4
Akh Shabazz, Harrison 26 122 4.7 2
Jordan Allen, North Cobb 8 118 14.7 1
Tyshon Jenkins, Marietta 17 111 6.5 0
Kaden Brazeale, Hillgrove 22 107 4.9 1
Austin Williams, Walton 21 101 4.8 1
Reggie Bundrage, Wheeler 30 100 3.3 0
Passing
Name, School C/A Yds. TD INT
Tyler Hughes, Marietta 112/175 1786 22 3
Cole Peterson, Whitefield 109/182 1467 7 7
Qamar Grant, Pebblebrook 80/154 1402 18 4
Malachi Singleton, N. Cobb 82/111 1200 12 0
Jake Walling, Harrison 95/168 1168 9 5
Cayman Prangley, KMHS 46/86 1055 13 3
Bryson Harrison, Lassiter 100/184 1053 6 7
Patrick Lowe, Pope 66/105 988 7 3
Luke Marble, Campbell 59/101 881 9 4
Davion Hampton, Kell 62/116 827 7 11
Harrison McClure, Walker 56/107 753 9 8
Bryce Archie, McEachern 85/157 1189 14 4
Chase McCravy, Hillgrove 60/114 614 4 5
Zak Rozsman, Walton 22/33 523 5 0
Marcus Romain, Wheeler 30/79 463 2 2
Kemari Nix, Sprayberry 33/70 410 4 4
Terrence Clark, South Cobb 35/67 356 1 5
Daniel Gray, MPC 26/64 350 4 3
Jeremy Hecklinski, Walton 18/32 350 3 0
Luke Brock, NCC 21/55 323 2 4
Tyler McGuire, Allatoona 26/41 317 1 1
Edward Burr, Osborne 32/62 283 1 0
Isaiah Mideau, Wheeler 17/35 198 1 1
Ty Collins, Hillgrove 13/25 172 1 0
LA Isham, Osborne 11/21 115 1 0
Drew MacKendree, MPC 9/25 110 0 1
Tyson Harmon, KMHS 5/12 75 1 0
Danny Curran, Lassiter 2/5 70 2 0
Jadin Granville-Coates, NCC 4/4 70 0 0
Javon Richardson, S. Cobb 5/9 43 0 0
Phil Sims, Pope 1/3 40 0 0
Cooper Craig, Whitefield 1/1 20 0 0
Receiving
Name, School Rec. Yds. Avg. TD
Kaleb Webb, McEachern 44 786 17.9 10
Kamryn Perry, Marietta 36 654 18.2 11
Danny Curran, Lassiter 54 653 12.1 3
Camden Overton, Marietta 32 515 16.1 2
Craig Adams Jr., P’brook 29 515 17.7 7
De’Nylon Morrisette, N. Cobb 21 388 18.4 5
Cooper Craig, Whitefield 27 384 14.2 3
Ayden Duncanson, Whitefield 27 382 14.1 2
Cam Bleshoy, Pope 27 376 13.9 4
Savion Riley, KMHS 19 362 19.1 5
Christian Mathis, Marietta 21 359 17.1 6
Garrett Pate, Harrison 18 353 19.6 2
Briyar Powers, P’brook 17 346 20.3 5
Jailen Taylor, KMHS 9 342 38.0 5
Reggie Givhan, North Cobb 27 326 12.1 3
Damion Thompson, P’brook 19 282 14.8 4
Ryan Ray, Campbell 14 279 19.9 3
Ayden Jackson, Kell 9 272 30.2 3
Cameron Loyd, Hillgrove 22 269 12.2 1
Mustafa Hefner, Walton 10 269 26.9 2
Joel Brock, Pope 12 266 22.2 1
Brady Kluse, Harrison 23 260 11.3 2
Jordan McInnis, Wheeler 12 242 20.2 2
Savion West, McEachern 14 241 17.2 2
Ian Weihe, Whitefield 18 235 13.1 1
Coryell Dorrough, Wheeler 13 223 17.2 1
Jason Hebert, Walker 14 221 15.8 1
Cullen English, Lassiter 9 221 24.6 3
Sam Mbake, North Cobb 11 215 19.4 1
Justus Breston, Campbell 8 214 26.8 2
DJ Dennis, Walker 11 211 19.2 4
Sutton Smith, Walton 6 203 33.8 2
Remier Smith, Campbell 14 200 14.3 1
Jared Montour, Harrison 17 183 10.8 0
Rawson MacNeill, Walton 6 181 30.2 0
Jacob Cruz, NCC 11 178 16.2 1
Tracy Connor, Kell 15 175 11.7 1
Nate Lyons, Walton 8 174 21.8 1
Darius Dye, Kell 16 172 10.8 0
Wayne Dillon, Osborne 16 161 10.6 2
Ryan Forehand, KMHS 7 155 22.1 1
Emmett Hill, Harrison 16 155 9.7 1
Sosuke Watanabe, Pope 8 152 19.0 1
Jonothan Cassady, Whitefield 13 151 11.6 0
Nico Jacobson, Whitefield 10 143 14.3 0
Dustin Greiner, KMHS 6 143 23.8 1
Jordan Maxima, South Cobb 15 137 9.1 1
Rickardo Jackson, Lassiter 18 127 7.1 0
Trey Jackson, MPC 8 116 14.5 0
Ashton Pass, Walker 9 114 12.7 0
Mike Kinnard, South Cobb 10 111 11.1 0
Tyler Kroske, MPC 5 108 21.6 1
Scoring
Name, School TD 2-pt Tot.
Kaleb Webb, McEachern 14 0 84
Isaiah Abbey, Sprayberry 12 0 72
Malachi Singleton, North Cobb 11 1 68
Caleb LaVallee, Whitefield 11 0 66
Kamryn Perry, Marietta 11 0 66
Craig Adams, Pebblebrook 10 0 60
Phil Sims, Pope 9 0 54
Sutton Smith, Walton 8 1 50
Jah Welch, KMHS 7 0 42
Terrence Clark, South Cobb 7 0 42
Bryson Harrison, Lassiter 7 0 42
Christian Mathis, Marietta 6 1 38
Sam Griffith-Tesch, MPC 6 1 38
Jailen Taylor, KMHS 6 0 36
Joel Brock, Pope 6 0 36
Sean Cooper, Hillgrove 5 3 36
Makari Bodiford, McEachern 6 0 36
Savion Riley, KMHS 5 0 30
Ben Hall, North Cobb 5 0 30
Jadin Granville-Coats, NCC 5 0 30
De’Nylon Morrissette, N. Cobb 5 0 30
Jonathan Simmons, South Cobb 5 0 30
Remi Adams, MPC 4 0 24
Trey Priester, NCC 4 0 24
Ayden Jackson, Kell 4 0 24
Jackson Krall, Walker 4 0 24
Jylan Thomas, MPC 4 0 24
DJ Dennis, Walker 4 0 24
T.J. Felix, Kell 4 0 24
Davion Hampton, Kell 4 0 24
Cam Bleshoy, Pope 4 0 24
Tyler Hughes, Marietta 4 0 24
Cullen English, Lassiter 4 0 24
Teonte Reed, Hillgrove 4 0 24
Zak Rozsman, Walton 4 0 24
Braylen Stokes, Walton 4 0 24
Kicking
Name, School FG/A PAT/A Tot.
John Diaz, Pebblebrook 5/6 15/17 30
Drew Campbell, Lassiter 5/10 14/16 29
AJ Daniels, Harrison 5/10 12/12 27
Andrew Nelms, Pope 2/2 18/22 24
Lucien Michelin, Walton 2/2 17/19 23
Javier Morales, North Cobb 0/0 22/27 22
Charlie Batch, MPC 1/3 19/21 22
Caleb Prickett, Sprayberry 2/3 12/15 21
Trey Stephens, NCC 4/6 9/9 21
Grey Kelley, Allatoona 3/3 10/10 19
Zach Wieder, Hillgrove 2/3 13/14 19
Alberto Bibian, South Cobb 2/3 11/15 17
Diego Lopez, Whitefield 0/0 17/19 17
Luca Wynn, McEachern 1/1 13/15 16
TJ Roldan, KMHS 0/0 11/11 11
Turner Johnson, KMHS 2/3 3/4 9
Zach Adkins, Wheeler 1/1 6/7 9
Louie Coke, Walker 2/2 2/2 8
Renee Galomo, Marietta 0/0 8/10 8
Lucas Cardona, Walker 0/0 7/10 7
Ben Parrot, Marietta 0/0 7/9 7
Carlos Perez, KMHS 0/1 6/9 6
Tackles
Name, School Tac Ast. Tot.
Caleb LaVallee, Whitefield 60 33 93
Zion Rutledge, Hillgrove 43 41 84
Carlos Cervantes, Marietta 62 17 79
Ellis Reed, Marietta 49 19 68
Uchenna Nwoha, South Cobb 37 26 63
Palmer Bowling, Lassiter 33 28 61
Ethan Voltaire, KMHS 41 20 61
Cole Long, Whitefield 35 26 61
Jimi Olarinde, South Cobb 39 21 60
Quintin Buckley, Kell 26 34 60
Brandon Shelton, Campbell 32 28 60
Daniel Martin, Marietta 43 15 58
Evan Warren, MPC 35 23 58
Keonta Wallace, South Cobb 32 25 57
Ugonna Nwoha, South Cobb 30 26 56
Justin Ested, KMHS 42 14 56
Collin Schuster, Whitefield 29 27 56
T.J. Felix, Kell 39 16 55
Jacob Cruz, NCC 43 12 55
Trent Hayberg, Harrison 30 25 55
Evan Duke, KMHS 28 25 53
Nyheim Jean, South Cobb 29 23 52
Holden Trice, Harrison 36 16 52
Nathan Vail, Harrison 28 24 52
Kaiser Khaja, Lassiter 24 27 51
Ty’Jon Cash, McEachern 38 13 51
Marcus Altermann, Pope 37 13 50
Julian Stevenson, Wheeler 30 20 50
Vic Okafor, McEachern 42 8 50
Wesley Hollis, MPC 19 30 49
Nico Jacobson, Whitefield 24 25 49
Jackson Krall, Walker 24 24 48
Caeden Callahan, NCC 38 10 48
Akh Shabazz, Harrison 20 27 47
Phillip Andoh, Sprayberry 29 17 46
Tim Sturdivant, Harrison 34 11 45
Patrick Jones, Sprayberry 30 14 44
Nick Charles, Harrison 29 15 44
Andrew Gohlke, Hillgrove 19 23 42
Grayson Hodges, North Cobb 34 8 42
Grant Williams, Osborne 20 21 41
Broderick Tommie, Marietta 30 11 41
Denis Nechyparenka, KMHS 30 11 41
Josh Barker, Kell 23 17 40
Adam Jump, Pope 29 11 40
Evan Scherer, Lassiter 21 19 40
Josh Josephs, North Cobb 33 6 39
Austin Westbrook, Walker 18 21 39
Ezekial Durham-Campbell, Mar. 29 10 39
Alexander Courtney, Wheeler 33 6 39
Hayden McDougal, KMHS 20 19 39
Parker Helmly, Lassiter 24 14 38
Tyler Wells, Harrison 26 12 38
Piers Cameron, Pope 25 12 37
Ty Holiday, Wheeler 28 9 37
Renee Barber, McEachern 21 15 36
Nick Germain, MPC 24 11 35
Marcus Allen, Walton 25 10 35
Tyler Green, Hillgrove 21 13 34
Evan Pruitt, Hillgrove 19 15 34
Trent Godfrey, Pope 21 13 34
Charlie Baxter, Whitefield 14 20 34
Braylon Hansbrough, Hillgrove 18 15 33
Antiwan Andrews, McEachern 24 9 33
Drake Hatcher, McEachern 17 16 33
BJ Johnson, Whitefield 19 44 33
Kyle McKinney, Hillgrove 15 17 32
Elhadj Fall, Osborne 16 16 32
Renardo Lewis, Wheeler 23 9 32
Tiphaurus Williams, Osborne 18 12 30
Luke Brunson, Pope 17 13 30
Jahvaughn Hamilton, Marietta 23 7 30
Brayden Williby, NCC 23 7 30
Aiden Williams, Osborne 16 13 29
Jackson Stephens, MPC 18 11 29
Isaiah McGarity, Sprayberry 23 6 29
Mark Fleeman, Lassiter 9 20 29
Jarrett Hanley, NCC 21 8 29
John Floyd, Pebblebrook 16 12 28
DJ Washington, Walker 12 16 28
Sammy Mitchell, South Cobb 16 12 28
Joel Brock, Pope 18 10 28
Grant Fielder, Campbell 16 12 28
Tre’Vaughn Calhoun, Wheeler 22 5 27
Jeremiah Jones, North Cobb 25 2 27
James Simpson, Walker 13 14 27
Kevin Hicks, South Cobb 12 57 27
Taizon Perkins, Kell 14 13 27
Camden Overton, Marietta 19 8 27
Jordan Paul, Pebblebrook 16 10 26
A.J. Brown, Walton 14 12 26
Kam Owens, North Cobb 19 7 26
Nacari Ashley, Marietta 23 3 26
Darius Gailliard, Sprayberry 16 10 26
Dylan Beasley, Harrison 17 9 26
David Moncrief, Campbell 16 10 26
Jalen Shelton, Campbell 10 16 26
Ashton Woods, Walton 18 7 25
Devion Hall, Marietta 18 7 25
Micah Mumford, MPC 17 8 25
Joe Blackwell, Lassiter 20 5 25
Sacks
Name, School No.
Adam Jump, Pope 9
Phillip Andoh, Sprayberry 8
Renardo Lewis, Wheeler 6
Caleb LaVallee, Whitefield 6
Elhadj Fall, Osborne 5
Josh Barker, Kell 5
Ezekial Durham-Campbell, Mar. 5
Ty Holiday, Wheeler 5
Nick Charles, Harrison 5
Grayson Hodges, North Cobb 4
Ty’jon Cash, McEachern 4
Ethan Mackenny, Lassiter 4
Jordan Paul, Pebblebrook 4
Carlos Cervantes, Marietta 4
Justin Ested, KMHS 4
Grant Fielder, Campbell 4
Zion Rutledge, Hillgrove 3.5
Darius Gailliard, Sprayberry 3.5
Holden Trice, Harrison 3
Lincoln Broadnax, MPC 3
Caeden Calahan, NCC 3
Josh Josephs, North Cobb 3
Broderick Tommie, Marietta 3
Lota Ugokwe, Walton 3
Tavis Pace, North Cobb 3
Malachi Ramsey, South Cobb 3
Onyebuchi, Elukeme, Campbell 3
TJ Felix, Kell 2.5
Jaden Jenkins, Hillgrove 2.5
Ethan Voltaire, KMHS 2.5
Interceptions
Name, School No.
Jacori McGee, Campbell 6
Ayden Duncanson, Whitefield 3
Will Mosely, NCC 2
Dylan Beasley, Harrison 2
Boozer Downs, Pope 2
Dom Parlotto, Walker 2
Evan Duke, KMHS 2
Josiah Abrams, KMHS 2
Jordan Lonas, North Cobb 2
Joel Brock, Pope 2
Josh Grant, McEachern 2
Javari Peeples, Pebblebrook 2
Tyler Wells, Harrison 2
Punting
Name, School No. Yds. Avg.Long
Zach Wieder, Hillgrove 11 420 38.2 58
Armon Hornsby, Osborne 6 229 38.2 49
Charlie Batch, MPC 19 720 37.9 53
Trey Stephens, NCC 20 752 37.6 56
Ryan Chestnutt, Marietta 14 514 36.7 65
Bryce Archie, McEachern 28 1026 36.6 54
Cayman Prangley, KMHS 9 324 36.0 51
Mark Keith, Lassiter 14 494 35.3 49
Turner Johnson, KMHS 7 246 35.1 42
T.J. Felix, Kell 9 311 34.5 51
Tyler Hughes, Marietta 2 68 34.0 35
Ben Stoddard, Walton 14 472 33.8 52
Logan Rapp, Pope 20 669 33.5 56
T.J. Smith, North Cobb 11 366 33.3 46
AJ Daniels, Harrison 29 944 32.6 49
Harrison McClure, Walker 14 455 32.5 56
Savion West, McEachern 4 128 32.0 35
Levi Brown, Allatoona 7 212 30.3 42
Nick Wolf, Hillgrove 6 182 30.3 --
Parker Hungerbuhler, Lassiter 5 146 29.2 48
Caleb Prickett, Sprayberry 21 584 28.0 50
John Diaz, Pebblebrook 2 55 27.5 35
Ayman El-Khalil, Wheeler 12 326 27.2 39
Alexander Stephens, S. Cobb 27 668 24.7 45
Ethan Foma, South Cobb 8 184 23.0 43
Luke Marble, Campbell 2 45 22.5 27
Luke O’Malley, Lassiter 7 156 22.3 31
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