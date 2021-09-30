Rushing
Name, School Att. Yds. Avg. TD
Jonathan Simmons, S. Cobb 86 640 7.4 3
Isaiah Abbey, Sprayberry 70 540 7.7 8
Phil Sims, Pope 74 452 6.1 7
Jadin Granville-Coats, NCC 70 445 6.4 5
Caleb LaVallee, Whitefield 54 424 7.9 7
Jah Welch, KMHS 64 369 5.8 7
Sam Griffith-Tesch, MPC 61 360 5.9 3
Malachi Singleton, N. Cobb 58 327 5.6 8
Makari Bodiford, McEachern 65 319 4.9 4
Trey Priester, NCC 67 318 4.7 4
Samuel Gadsden, Lassiter 76 316 4.2 1
Sean Cooper, Hillgrove 31 296 9.5 4
Jylan Thomas, MPC 47 294 6.3 4
Jackson Kraal, Walker 52 292 5.6 3
Howard Allen, Whitefield 40 291 7.3 2
Jaheem Murray, Lassiter 66 274 4.2 3
Ben Hall, North Cobb 40 269 6.7 4
Jayden Ponder, Allatoona 60 258 4.3 1
Sutton Smith, Walton 41 253 6.2 3
Nick Germain, MPC 16 250 15.6 2
T.J. Felix, Kell 33 245 7.4 2
Tyler Hughes, Marietta 65 220 3.4 4
Terrence Clark, South Cobb 43 211 4.9 4
Marcus Romain, Wheeler 26 208 8.0 2
Joel Brock, Pope 25 201 8.0 0
Peja’ Womack, McEachern 34 194 5.7 1
Remi Adams, MPC 30 191 6.4 3
Travone Finney, P’brook 36 189 5.3 1
Austin Westbrook, Walker 39 185 4.7 1
Chance Arthur, KMHS 39 183 4.7 2
Brian Simpkins, KMHS 41 167 4.1 1
Dwight Phillips, P’brook 11 165 15.0 2
Jo Phillips, Campbell 15 164 10.9 2
Kris Hayes, Pope 18 161 8.9 2
Chase McCravy, Hillgrove 38 145 3.8 3
Milon Jones, Marietta 22 140 6.4 1
Melvin Alexander, Marietta 27 136 5.0 1
Braylen Stokes, Walton 26 136 5.2 3
Micah Lott, MPC 16 134 8.4 2
Teonte Reed, Hillgrove 34 129 3.8 3
Jermaine Kenty, Sprayberry 18 119 6.6 0
Jordan Allen, North Cobb 8 118 14.7 1
Bryce Archie, McEachern 25 114 4.6 2
Cayman Prangley, KMHS 42 113 2.7 3
Zak Rozsman, Walton 33 112 3.4 3
Kaden Brazeale, Hillgrove 22 107 4.9 1
Davion Hampton, Kell 48 100 2.1 1
Jared Montour, Harrison 27 98 3.6 0
Nathan James, Allatoona 18 97 5.4 3
Marcus Taylor, Allatoona 19 94 4.9 2
Craig Adams, Pebblebrook 9 93 10.1 3
Cole Peterson, Whitefield 18 90 5.0 2
Shannon Payton, P’brook 9 83 9.2 0
Tyshon Jenkins, Marietta 12 82 6.8 0
Alex Perry, Harrison 34 78 2.3 0
Jaylon Brown, McEachern 19 76 4.0 0
Reggie Bundrage, Wheeler 22 70 3.2 0
Emmett Hill, Harrison 21 67 3.2 1
Justus Savage, Wheeler 17 62 3.6 1
DJ Washington, Walker 12 60 5.0 0
Michael Milligan, Walker 4 60 15.0 0
Passing
Name, School C/A Yds. TD INT
Tyler Hughes, Marietta 89/140 1317 18 2
Qamar Grant, Pebblebrook 71/132 1180 15 4
Cole Peterson, Whitefield 82/129 1082 5 5
Jake Walling, Harrison 85/145 1074 8 4
Cayman Prangley, KMHS 41/75 998 11 1
Bryson Harrison, Lassiter 89/161 941 5 6
Patrick Lowe, Pope 59/90 903 6 2
Malachi Singleton, N. Cobb 62/89 855 9 0
Bryce Archie, McEachern 52/107 743 9 2
Davion Hampton, Kell 44/85 666 6 9
Harrison McClure, Walker 51/94 637 8 3
Chase McCravy, Hillgrove 44/89 378 1 5
Zak Rozsman, Walton 16/25 374 4 0
Tyler McGuire, Allatoona 26/41 317 1 1
Terrence Clark, S. Cobb 30/61 312 1 0
Daniel Gray, MPC 20/51 297 3 2
Marcus Romain, Wheeler 19/49 289 1 2
Jeremy Hecklinski, Walton 14/25 277 1 0
Luke Brock, NCC 18/43 276 1 3
Kemari Nix, Sprayberry 25/49 264 2 4
Isaiah Mideau, Wheeler 17/35 198 1 1
Luke Marble, Campbell 10/17 183 1 1
Ty Collins, Hillgrove 13/25 172 1 0
Edward Burr, Osborne 11/17 96 1 0
Drew MacKendree, MPC 6/16 95 0 1
Tyson Harmon, KMHS 5/12 75 1 0
Jadin Granville-Coates, NCC 2/2 43 0 0
Phil Sims, Pope 1/3 40 0 0
Cooper Craig, Whitefield 1/1 20 0 0
Receiving
Name, School Rec. Yds. Avg. TD
Danny Curran, Lassiter 49 592 12.1 2
Kamryn Perry, Marietta 29 471 16.2 9
Craig Adams Jr., P’brook 25 465 18.6 7
Kaleb Webb, McEachern 25 450 18.0 7
Camden Overton, Marietta 24 392 16.3
Savion Riley, KMHS 19 362 19.1 5
Garrett Pate, Harrison 17 348 20.5 2
Cam Bleshoy, Pope 24 344 14.3 3
Jailen Taylor, KMHS 8 337 42.1 5
Cooper Craig, Whitefield 21 295 14.0 2
Ayden Duncanson, Whitefield 21 287 13.7 1
Reggie Givhan, North Cobb 22 279 12.6 3
Brady Kluse, Harrison 23 260 11.3 2
Briyar Powers, P’brook 13 251 19.3 3
Joel Brock, Pope 10 244 24.4 1
Ayden Jackson, Kell 8 236 29.5 3
Damion Thompson, P’brook 18 225 12.5 3
Jason Hebert, Walker 14 221 15.8 1
Mustafa Hefner, Walton 7 208 29.7 2
Ian Weihe, Whitefield 15 205 13.4 1
Sutton Smith, Walton 6 203 33.8 2
Christian Mathis, Marietta 13 196 15.1 4
De’Nylon Morrisette, N. Cobb 13 191 14.6 3
Savion West, McEachern 11 183 16.6 2
Sam Mbake, North Cobb 9 182 20.2 1
Jared Montour, Harrison 15 176 11.7 0
Cullen English, Lassiter 8 173 21.6 3
Jordan McInnis, Wheeler 9 168 18.7 1
Cameron Loyd, Hillgrove 15 163 10.9 0
Rawson MacNeill, Walton 5 159 31.8 0
Coryell Dorrough, Wheeler 9 157 17.4 1
Ryan Forehand, KMHS 7 155 22.1 1
Sosuke Watanabe, Pope 7 141 20.1 1
Tracy Connor, Kell 9 140 15.6 1
Darius Dye, Kell 11 135 12.3 0
Emmett Hill, Harrison 13 135 10.4 1
Jacob Cruz, NCC 9 132 14.7 1
DJ Dennis, Walker 8 119 14.9 3
Trey Jackson, MPC 7 109 15.6 0
Mike Kinnard, South Cobb 9 109 12.0 0
Nico Jacobson, Whitefield 6 108 18.0 0
Jordan Maxima, South Cobb 12 99 8.3 1
Robert Larson, Walker 8 98 12.3 2
Dustin Greiner, KMHS 3 95 31.7 0
Ashton Pass, Walker 8 94 11.8 0
Rickardo Jackson, Lassiter 15 94 6.3 0
Nate Lyons, Walton 6 93 15.5 0
TJ Holmes, Pebblebrook 4 91 22.8 2
Michael Barron, Allatoona 6 83 13.8 0
Bryce Herring, Allatoona 7 82 11.7 1
Marquis Killebrew, N. Cobb 2 80 40.0 1
Isaiah Abbey, Sprayberry 5 80 16.0 1
Alex Perry, Harrison 12 80 6.7 0
Scoring
Name, School TD 2-pt Tot.
Kaleb Webb, McEachern 10 0 60
Craig Adams, Pebblebrook 10 0 60
Isaiah Abbey, Sprayberry 9 0 54
Kamryn Perry, Marietta 9 0 54
Malachi Singleton, North Cobb 8 1 50
Phil Sims, Pope 8 0 48
Jah Welch, KMHS 7 0 42
Caleb LaVallee, Whitefield 7 0 42
Jailen Taylor, KMHS 6 0 36
Sutton Smith, Walton 6 0 36
Savion Riley, KMHS 5 0 30
Ben Hall, North Cobb 5 0 30
Jadin Granville-Coats, NCC 5 0 30
Sean Cooper, Hillgrove 4 3 30
Terrence Clark, South Cobb 5 0 30
Bryson Harrison, Lassiter 5 0 30
Remi Adams, MPC 4 0 24
Trey Priester, NCC 4 0 24
Christian Mathis, Marietta 4 0 24
Ayden Jackson, Kell 4 0 24
Jackson Krall, Walker 4 0 24
Makari Bodiford, McEachern 4 0 24
Jonathan Simmons, South Cobb 4 0 24
Jylan Thomas, MPC 4 0 24
Cayman Prangley, KMHS 3 2 22
Sam Griffith-Tesch, MPC 3 1 20
Micah Lott, MPC 3 0 18
Damion Thompson, Pebblebrook 3 0 18
Jaheem Murray, Lassiter 3 0 18
Nathan James, Allatoona 3 0 18
Cullen English, Lassiter 3 0 18
Tyler Hughes, Marietta 3 0 18
DJ Dennis, Walker 3 0 18
Reggie Givhan, North Cobb 3 0 18
De’Nylon Morrissette, N. Cobb 3 0 18
Cam Bleshoy, Pope 3 0 18
Teonte Reed, Hillgrove 3 0 18
Chase McCravy, Hillgrove 3 0 18
Zak Rozsman, Walton 3 0 18
Braylen Stokes, Walton 3 0 18
Kicking
Name, School FG/A PAT/A Tot.
John Diaz, Pebblebrook 5/6 15/17 30
AJ Daniels, Harrison 5/10 10/10 25
Andrew Nelms, Pope 2/2 15/17 21
Drew Campbell, Lassiter 4/8 9/11 21
Trey Stephens, NCC 4/6 8/8 20
Grey Kelley, Allatoona 3/3 10/10 19
Javier Morales, North Cobb 0/0 18/21 18
Caleb Prickett, Sprayberry 2/3 7/10 16
Charlie Batch, MPC 1/2 13/15 16
Diego Lopez, Whitefield 0/0 15/17 15
Lucien Michelin, Walton 1/1 12/13 15
Zach Wieder, Hillgrove 2/3 8/9 14
Alberto Bibian, South Cobb 1/2 8/12 11
TJ Roldan, KMHS 0/0 10/10 10
Luca Wynn, McEachern 0/0 9/11 9
Turner Johnson, KMHS 2/3 3/4 9
Lucas Cardona, Walker 0/0 7/10 7
Renee Galomo, Marietta 0/0 7/9 7
Carlos Perez, KMHS 0/1 6/9 6
Louie Coke, Walker 2/2 0/0 6
Ben Parrot, Marietta 0/0 6/8 6
Zach Adkins, Wheeler 0/0 5/6 5
Aldin Orman, Campbell 0/0 4/4 4
Ben Stoddard, Walton 0/0 3/3 3
Alex Ramirez, McEachern 0/0 2/2 2
Johnny Rodriguez 0/0 1/1 1
Tackles
Name, School Tac Ast. Tot.
Zion Rutledge, Hillgrove 47 32 79
Caleb LaVallee, Whitefield 49 26 75
Carlos Cervantes, Marietta 49 15 64
Palmer Bowling, Lassiter 30 26 56
Ellis Reed, Marietta 40 16 56
Daniel Martin, Marietta 38 13 51
Ethan Voltaire, KMHS 33 17 50
Evan Warren, MPC 29 19 48
Keonta Wallace, South Cobb 27 20 47
Cole Long, Whitefield 26 21 47
Holden Trice, Harrison 32 14 46
Justin Ested, KMHS 31 12 45
Trent Hayberg, Harrison 26 19 45
Nathan Vail, Harrison 25 20 45
Jackson Krall, Walker 22 22 44
Marcus Altermann, Pope 33 11 44
Jacob Cruz, NCC 38 6 44
Evan Duke, KMHS 23 19 42
Wesley Hollis, MPC 15 27 42
Collin Schuster, Whitefield 21 21 42
Andrew Gohlke, Hillgrove 19 23 42
Caeden Callahan, NCC 33 8 41
Akh Shabazz, Harrison 16 25 41
Ugonna Nwoha, South Cobb 20 20 40
Denis Nechyparenka, KMHS 29 11 40
Quintin Buckley, Kell 17 22 39
Jimi Olarinde, South Cobb 26 13 39
Kaiser Khaja, Lassiter 18 21 39
Broderick Tommie, Marietta 28 11 39
Hayden McDougal, KMHS 19 19 38
Julian Stevenson, Wheeler 23 15 38
Uchenna Nwoha, South Cobb 21 16 37
Nico Jacobson, Whitefield 17 20 37
T.J. Felix, Kell 27 9 36
Nick Charles, Harrison 24 12 36
Tim Sturdivant, Harrison 27 9 36
Ezekial Durham-Campbell, Mar. 26 10 36
Adam Jump, Pope 26 9 35
Ty’Jon Cash, McEachern 26 9 35
Vic Okafor, McEachern 29 6 35
Austin Westbrook, Walker 14 20 34
Tyler Green, Hillgrove 21 13 34
Evan Pruitt, Hillgrove 19 15 34
Renee Barber, McEachern 19 14 33
Phillip Andoh, Sprayberry 20 13 33
Braylon Hansbrough, Hillgrove 18 15 33
Grayson Hodges, North Cobb 26 6 32
Piers Cameron, Pope 22 10 32
Tyler Wells, Harrison 23 9 32
Kyle McKinney, Hillgrove 15 17 32
Josh Josephs, North Cobb 26 5 31
Trent Godfrey, Pope 19 12 31
Nyheim Jean, South Cobb 16 15 31
Patrick Jones, Sprayberry 23 8 31
Nick Germain, MPC 21 10 31
Parker Helmly, Lassiter 20 11 31
Evan Scherer, Lassiter 15 16 31
John Floyd, Pebblebrook 16 12 28
Alexander Courtney, Wheeler 23 4 27
Charlie Baxter, Whitefield 12 15 27
Jahvaughn Hamilton, Marietta 20 7 27
Marcus Allen, Walton 19 8 27
Jordan Paul, Pebblebrook 16 10 26
A.J. Brown, Walton 14 12 26
Camden Overton, Marietta 17 8 25
Isaiah McGarity, Sprayberry 21 4 25
Dylan Beasley, Harrison 16 9 25
BJ Johnson, Whitefield 15 10 25
Ashton Woods, Walton 18 7 25
Vinnie Canosa, Allatoona 15 9 24
Alex Whiteside, Harrison 11 13 24
Tre’Vaughn Calhoun, Wheeler 19 5 24
Ty Holiday, Wheeler 18 6 24
Savion Riley, KMHS 14 9 23
Joel Brock, Pope 15 8 23
Luke Brunson, Pope 13 10 23
Mark Fleeman, Lassiter 8 15 23
Devion Hall, Marietta 16 7 23
DJ Washington, Walker 10 12 22
Jeremiah Jones, North Cobb 20 2 22
Jarrett Hanley, NCC 17 5 22
Antiwan Andrews, McEachern 16 6 22
Kevin Hicks, South Cobb 10 12 22
Sammy Mitchell, South Cobb 13 9 22
Matthew Draper, McEachern 15 6 21
Dang Tran, Sprayberry 12 9 21
Lincoln Broadnax, MPC 13 8 21
Joe Blackwell, Lassiter 16 5 21
Sacks
Name, School No.
Adam Jump, Pope 8
Phillip Andoh, Sprayberry 7
Caleb LaVallee, Whitefield 5
Ezekial Durham-Campbell, Mar. 4
Grayson Hodges, North Cobb 4
Ty’jon Cash, McEachern 4
Ethan Mackenny, Lassiter 4
Jordan Paul, Pebblebrook 4
Justin Ested, KMHS 3.5
Zion Rutledge, Hillgrove 3.5
Holden Trice, Harrison 3
Lincoln Broadnax, MPC 3
Josh Barker, Kell 3
Caeden Calahan, NCC 3
Josh Josephs, North Cobb 3
Broderick Tommie, Marietta 3
Renardo Lewis, Wheeler 3
Nick Charles, Harrison 3
Ty Holiday, Wheeler 3
Carlos Cervantes, Marietta 3
Lota Ugokwe, Walton 3
TJ Felix, Kell 2.5
Darius Gailliard, Sprayberry 2.5
Jaden Jenkins, Hillgrove 2.5
Johnny Irvin, Wheeler 2
Justin Hubbard, MPC 2
David Moncrief, Campbell 2
Jacob Cruz, NCC 2
Matthew Draper, McEachern 2
Elhadj Fall, Osborne 2
Palmer Bowling, Lassiter 2
Ethan Voltaire, KMHS 2
Beedjy-Ley Guerrier, NCC 2
Cole Long, Whitefield 2
Latrell Bullard, North Cobb 2
Ty Thompson, Allatoona 2
Malachi Ramsey, South Cobb 2
Atwan Marshall, Pebblebrook 2
Emmanuel Olatain, Marietta 2
Interceptions
Name, School No.
Ayden Duncanson, Whitefield 3
Will Mosely, NCC 2
Dylan Beasley, Harrison 2
Boozer Downs, Pope 2
Dom Parlotto, Walker 2
Evan Duke, KMHS 2
Josiah Abrams, KMHS 2
50 players with 1
Punting
Name, School No. Yds. Avg.Long
Carlie Batch, MPC 15 581 38.7 53
Zach Wieder, Hillgrove 8 307 38.4 58
Armon Hornsby, Osborne 6 229 38.2 49
Trey Stephens, NCC 13 489 37.6 56
Ryan Chestnutt, Marietta 12 445 37.1 65
Turner Johnson, KMHS 6 221 36.8 42
Bryce Archie, McEachern 21 753 35.9 53
Cayman Prangley, KMHS 7 248 35.4 51
T.J. Smith, North Cobb 8 278 35.0 46
Mark Keith, Lassiter 9 310 34.4 43
Tyler Hughes, Marietta 2 68 34.0 35
Ben Stoddard, Walton 14 472 33.8 52
AJ Daniels, Harrison 20 672 33.6 49
Harrison McClure, Walker 14 455 32.5 56
Alexander Stephens, S. Cobb 16 519 32.4 45
Savion West, McEachern 4 128 32.0 35
Levi Brown, Allatoona 7 212 30.3 42
Nick Wolf, Hillgrove 6 182 30.3 —
Logan Rapp, Pope 15 450 30.0 45
Caleb Prickett, Sprayberry 15 440 29.3 50
Parker Hungerbuhler, Lass. 5 146 29.2 48
John Diaz, Pebblebrook 2 55 27.5 35
Ayman El-Khalil, Wheeler 12 326 27.2 39
Ethan Foma, South Cobb 8 184 23.0 43
Luke Marble, Campbell 2 45 22.5 27
Luke O’Malley, Lassiter 7 156 22.3 31
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