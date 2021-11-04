Rushing
Name, School Att. Yds. Avg. TD
Jonathan Simmons, S. Cobb 180 1283 7.1 8
Sam Griffith-Tesch, MPC 157 1002 6.4 9
Isaiah Abbey, Sprayberry 142 997 7.0 11
Phil Sims, Pope 161 950 5.9 11
Malachi Singleton, N. Cobb 127 755 5.9 20
Jadin Granville-Coats, NCC 119 755 6.3 7
Caleb LaVallee, Whitefield 104 695 6.7 11
Jayden Ponder, Allatoona 100 601 6.0 3
Trey Priester, NCC 115 599 5.2 5
T.J. Felix, Kell 76 572 7.5 4
Sutton Smith, Walton 99 553 5.6 10
Jah Welch, KMHS 101 538 5.3 7
Sean Cooper, Hillgrove 75 537 7.2 7
Dwight Phillips, P’brook 42 529 12.6 6
Makari Bodiford, McEachern 104 521 5.0 9
Ben Hall, North Cobb 85 501 5.8 7
Nick Germain, MPC 40 488 12.2 4
Samuel Gadsden, Lassiter 107 442 4.1 1
Josiah Allen, Wheeler 69 435 6.3 0
Tyler Hughes, Marietta 114 431 4.4 6
Jo Phillips, Campbell 85 399 4.7 6
Howard Allen, Whitefield 69 395 5.7 2
Jaheem Murray, Lassiter 93 384 4.1 3
Joel Brock, Pope 51 367 7.2 3
Terrence Clark, S. Cobb 55 358 6.5 6
Braylen Stokes, Walton 51 339 6.6 4
Melvin Alexander, Marietta 70 334 5.2 5
Bryce Archie, McEachern 57 327 5.7 4
Javon Richardson, S. Cobb 47 321 6.8 1
Davion Hampton, Kell 98 316 3.2 7
Peja’ Womack, McEachern 50 315 6.3 1
Jackson Kraal, Walker 59 307 5.2 3
Jylan Thomas, MPC 53 306 5.8 4
Khalif Walter, Osborne 53 305 5.7 3
Chase McCravy, Hillgrove 70 305 4.4 5
Marcus Taylor, Allatoona 47 303 6.4 5
Jermaine Kenty, Sprayberry 52 293 5.6 1
Remi Adams, MPC 47 293 6.2 3
Akh Shabazz, Harrison 57 277 4.9 3
Marcus Romain, Wheeler 38 255 6.7 2
Chance Arthur, KMHS 54 239 4.4 2
Jared Montour, Harrison 60 237 4.0 3
Teonte Reed, Hillgrove 53 236 4.5 4
Brian Simpkins, KMHS 54 228 4.2 1
Ryan Barrett, Kell 39 207 5.3 1
Jordan Allen, North Cobb 31 207 6.6 2
Travone Finney, P’brook 40 206 5.3 1
Kris Hayes, Pope 24 195 8.1 2
Austin Westbrook, Walker 41 189 4.6 2
Austin Williams, Walton 43 188 4.4 2
Cole Peterson, Whitefield 34 188 5.5 2
Kaden Brazeale, Hillgrove 34 172 5.1 1
Reggie Bundrage, Wheeler 46 169 3.7 0
Tyshon Jenkins, Marietta 28 162 6.5 0
Cayman Prangley, KMHS 80 162 2.0 4
Jeremy Hecklinski, Walton 19 158 8.3 0
Cody King, Allatoona 16 154 9.6 5
Passing
Name, School C/A Yds. TD INT
Tyler Hughes, Marietta 167/261 2564 31 6
Malachi Singleton, N. Cobb 137/187 1974 19 2
Cole Peterson, Whitefield 137/229 1935 13 10
Qamar Grant, Pebblebrook 104/200 1793 22 5
Bryce Archie, McEachern 116/206 1725 21 5
Jake Walling, Harrison 131/234 1688 13 9
Patrick Lowe, Pope 92/155 1427 14 4
Cayman Prangley, KMHS 62/113 1414 19 4
Bryson Harrison, Lassiter 112/202 1193 8 7
Davion Hampton, Kell 80/150 1040 11 11
Zak Rozsman, Walton 47/67 990 10 2
Luke Marble, Campbell 59/101 881 9 4
Harrison McClure, Walker 56/107 753 9 8
Jeremy Hecklinski, Walton 39/63 729 6 0
Tyler McGuire, Allatoona 48/87 718 5 2
Chase McCravy, Hillgrove 73/140 672 4 6
Kemari Nix, Sprayberry 45/106 585 5 6
Luke Brock, NCC 36/87 502 4 6
Marcus Romain, Wheeler 33/83 498 2 3
Daniel Gray, MPC 33/86 436 4 4
Javon Richardson, S. Cobb 21/46 420 3 0
Terrence Clark, S. Cobb 35/67 356 1 5
Ty Collins, Hillgrove 30/50 289 1 1
Edward Burr, Osborne 32/62 283 1 0
Jordan McInnis, Wheeler 19/32 216 1 0
Isaiah Mideau, Wheeler 17/35 198 1 1
Levi Mundt, Lassiter 4/14 128 1 0
LA Isham, Osborne 11/21 115 1 0
Drew MacKendree, MPC 9/25 110 0 1
Receiving
Name, School Rec. Yds. Avg. TD
Kaleb Webb, McEachern 60 1139 19.0 14
Danny Curran, Lassiter 62 844 13.6 5
Camden Overton, Marietta 51 764 15.0 5
Kamryn Perry, Marietta 44 744 16.9 12
De’Nylon Morrisette, N. Cobb 38 692 18.2 9
Craig Adams Jr., P’brook 39 680 17.4 8
Christian Mathis, Marietta 38 675 17.8 9
Ayden Duncanson, Whitefield 37 620 16.8 3
Reggie Givhan, North Cobb 45 561 12.4 4
Cam Bleshoy, Pope 37 557 15.1 6
Brady Kluse, Harrison 30 517 17.2 6
Ayden Jackson, Kell 15 486 32.4 6
Jailen Taylor, KMHS 13 478 36.8 7
Savion Riley, KMHS 26 473 18.2 7
Cooper Craig, Whitefield 30 422 14.1 4
Coryell Dorrough, Wheeler 25 397 15.9 2
Briyar Powers, P’brook 18 396 22.0 6
Mustafa Hefner, Walton 17 391 23.0 5
Garrett Pate, Harrison 24 384 16.0 2
Rawson MacNeill, Walton 15 360 24.0 0
Savion West, McEachern 20 344 17.2 3
Nate Lyons, Walton 17 337 19.8 3
Sam Mbake, North Cobb 20 330 16.5 3
Damion Thompson, P’brook 22 321 14.5 5
Ian Weihe, Whitefield 24 313 13.0 2
Cameron Loyd, Hillgrove 30 301 10.0 1
Joel Brock, Pope 14 294 21.0 1
Ryan Ray, Campbell 14 279 19.9 3
Jordan McInnis, Wheeler 14 254 19.5 2
Emmett Hill, Harrison 25 272 10.9 1
Terrence Clark, South Cobb 12 239 19.9 1
Wayne Dillon, Osborne 20 237 10.6 2
Bryce Herring, Allatoona 13 235 18.1 3
Ryan Forehand, KMHS 9 230 25.6 2
Jason Hebert, Walker 14 221 15.8 1
Cullen English, Lassiter 9 221 24.6 3
Jared Montour, Harrison 22 216 9.8 0
Justus Breston, Campbell 8 214 26.8 2
Tracy Connor, Kell 19 213 11.2 1
DJ Dennis, Walker 11 211 19.2 4
Jacob Cruz, NCC 14 203 14.5 1
Remier Smith, Campbell 14 200 14.3 1
Sutton Smith, Walton 8 195 27.9 2
Darius Dye, Kell 18 194 10.8 0
Marcus Allen, Walton 6 192 32.0 4
Isaiah Abbey, Sprayberry 11 191 17.4 2
Hunter Teal, Walton 15 181 12.1 2
Jonothan Cassady, Whitefield 15 179 11.9 2
Sosuke Watanabe, Pope 11 177 16.1 2
Phil Sims, Pope 10 176 17.6 3
Rickardo Jackson, Lassiter 22 161 7.3 0
Scoring
Name, School TD 2-pt Tot.
Malachi Singleton, North Cobb 20 2 124
Kaleb Webb, McEachern 17 0 102
Craig Adams, Pebblebrook 15 0 90
Phil Sims, Pope 14 0 84
Sutton Smith, Walton 13 2 82
Isaiah Abbey, Sprayberry 13 0 78
Kamryn Perry, Marietta 12 0 72
Caleb LaVallee, Whitefield 11 0 66
Christian Mathis, Marietta 9 2 58
Sam Griffith-Tesch, MPC 9 1 56
Jonathan Simmons, South Cobb 9 0 54
De’Nylon Morrissette, N. Cobb 9 0 54
Makari Bodiford, McEachern 9 0 54
Terrence Clark, South Cobb 8 0 48
Ben Hall, North Cobb 8 0 48
Jailen Taylor, KMHS 8 0 48
Sean Cooper, Hillgrove 7 3 48
Jah Welch, KMHS 7 0 42
Bryson Harrison, Lassiter 7 0 42
Ayden Jackson, Kell 7 0 42
Davion Hampton, Kell 7 0 42
Jadin Granville-Coats, NCC 7 0 42
Savion Riley, KMHS 7 0 42
Dwight Phillips, Pebblebrook 7 0 42
Brady Kluse, Harrison 6 1 38
Joel Brock, Pope 6 0 36
Tyler Hughes, Marietta 6 0 36
Melvin Alexander, Marietta 6 0 36
Briyar Powers, Pebblebrook 6 0 36
Cam Bleshoy, Pope 6 0 36
Camden Overton, Marietta 5 2 34
Trey Priester, NCC 5 0 30
Reggie Givhan, North Cobb 5 0 30
Marcus Taylor, Allatoona 5 0 30
Cody King, Allatoona 5 0 30
Ayden Duncanson, Whitefield 5 0 30
Damion Thompson, Pebblebrook 5 0 30
Danny Curren, Lassiter 5 0 30
Chase McCravy, Hillgrove 5 0 30
Mustafa Hefner, Walton 5 0 30
Kicking
Name, School FG/A PAT/A Tot.
John Diaz, Pebblebrook 7/8 30/31 51
AJ Daniels, Harrison 8/13 20/20 44
Lucien Michelin, Walton 3/4 31/34 40
Javier Morales, North Cobb 0/0 38/44 38
Drew Campbell, Lassiter 7/13 17/20 38
Grey Kelley, Allatoona 4/4 23/25 35
Trey Stephens, NCC 5/9 18/18 33
Alberto Bibian, South Cobb 4/6 18/22 30
Caleb Prickett, Sprayberry 3/6 16/18 28
Zach Wieder, Hillgrove 3/4 18/19 27
Charlie Batch, MPC 1/5 23/25 26
Andrew Nelms, Pope 2/2 18/23 24
Diego Lopez, Whitefield 0/0 23/25 23
Luca Wynn, McEachern 1/1 19/23 22
Zach Adkins, Wheeler 4/7 8/10 20
TJ Roldan, KMHS 0/0 17/17 17
Brock Standfest, Pope 5/7 1/3 16
Ben Parrot, Marietta 0/0 13/15 13
Renee Galomo, Marietta 0/0 12/14 12
Tackles
Name, School Tac Ast. Tot.
Zion Rutledge, Hillgrove 86 56 142
Caleb LaVallee, Whitefield 68 45 109
Carlos Cervantes, Marietta 81 26 107
Jacob Cruz, NCC 83 15 98
Ellis Reed, Marietta 69 23 92
Evan Warren, MPC 47 41 88
Trent Hayberg, Harrison 52 36 88
Josh Josephs, North Cobb 78 9 87
Quintin Buckley, Kell 39 47 86
Jimi Olarinde, South Cobb 52 31 83
Julian Stevenson, Wheeler 50 33 83
Ty’Jon Cash, McEachern 60 23 83
Grayson Hodges, North Cobb 65 17 82
Holden Trice, Harrison 52 28 80
Nathan Vail, Harrison 44 34 78
Uchenna Nwoha, South Cobb 44 33 77
Nyheim Jean, South Cobb 46 31 77
Palmer Bowling, Lassiter 40 37 77
Tim Sturdivant, Harrison 54 23 77
Cole Long, Whitefield 45 31 76
Daniel Martin, Marietta 55 20 75
Wesley Hollis, MPC 32 42 74
Alexander Courtney, Wheeler 57 16 73
Caeden Callahan, NCC 60 13 73
Marcus Altermann, Pope 55 17 72
Ethan Voltaire, KMHS 45 24 69
Pierce Hundley, Walton 47 22 69
Collin Schuster, Whitefield 37 32 69
Jeremiah Jones, North Cobb 59 8 67
Justin Ested, KMHS 49 17 66
Evan Duke, KMHS 40 26 66
Vic Okafor, McEachern 53 13 66
T.J. Felix, Kell 43 22 65
Keonta Wallace, South Cobb 38 27 65
Kaiser Khaja, Lassiter 30 35 65
Nick Charles, Harrison 40 24 64
Tyler Wells, Harrison 42 24 64
Josh Barker, Kell 37 26 63
Patrick Jones, Sprayberry 39 24 63
Ugonna Nwoha, South Cobb 34 28 62
Renee Barber, McEachern 39 23 62
John Floyd, Pebblebrook 49 12 61
Ty Holiday, Wheeler 52 9 61
Brandon Shelton, Campbell 32 28 60
Renardo Lewis, Wheeler 42 17 59
Phillip Andoh, Sprayberry 36 22 58
Jordan Paul, Pebblebrook 46 11 57
Adam Jump, Pope 41 15 56
Isaiah McGarity, Sprayberry 36 17 53
Broderick Tommie, Marietta 38 15 53
Nick Germain, MPC 36 17 53
Brayden Williby, NCC 45 7 52
Evan Scherer, Lassiter 31 21 52
Luke Brunson, Pope 35 17 52
Grant Williams, Osborne 24 27 51
Hayden McDougal, KMHS 28 23 51
Tamarion Bickham, Osborne 29 21 50
Denis Nechyparenka, KMHS 37 13 50
Akh Shabazz, Harrison 22 28 50
Dylan Beasley, Harrison 31 19 50
Nico Jacobson, Whitefield 24 25 49
Braylon Hansbrough, Hillgrove 26 23 49
Kyle McKinney, Hillgrove 25 24 49
Tyler Green, Hillgrove 32 17 49
Jackson Krall, Walker 24 24 48
Aiden Williams, Osborne 26 22 48
Ashton Woods, Walton 35 13 48
Kam Owens, North Cobb 37 10 47
Evan Pruitt, Hillgrove 29 18 47
Ezekial Durham-Campbell, Mar. 34 12 46
Elhadj Fall, Osborne 24 21 45
Piers Cameron, Pope 31 14 45
Zach White, North Cobb 37 8 45
Will Mosely, NCC 41 3 44
Marcus Allen, Walton 32 12 44
Andrew Gohlke, Hillgrove 19 24 43
Antiwan Andrews, McEachern 29 13 42
Darius Gailliard, Sprayberry 26 16 42
Jarrett Hanley, NCC 33 9 42
Trent Godfrey, Pope 28 14 42
Emmanuel Olatain, Marietta 33 8 41
Latrell Bullard, North Cobb 38 3 41
Parker Helmly, Lassiter 26 15 41
Bo Hosack, Pope 28 13 41
Caleb Moss, Sprayberry 26 14 40
Lonas Jordan, North Cobb 35 5 40
Charlie Baxter, Whitefield 18 22 40
Austin Westbrook, Walker 18 21 39
Ty Thompson, Allatoona 23 16 39
Jahvaughn Hamilton, Marietta 29 10 39
Devion Hall, Marietta 29 10 39
Drake Hatcher, McEachern 20 19 39
Sacks
Name, School No.
Adam Jump, Pope 14
Phillip Andoh, Sprayberry 8
Josh Barker, Kell 7
Luke Brunson, Pope 7
Nick Charles, Harrison 7
Ty Holiday, Wheeler 7
Renardo Lewis, Wheeler 7
Caleb LaVallee, Whitefield 6
Justin Ested, KMHS 6
Cheihk Koita, Pope 6
Vinnie Canosa, Allatoona 6
Jordan Paul, Pebblebrook 6
Josh Josephs, North Cobb 6
Darius Gailliard, Sprayberry 5.5
Elhadj Fall, Osborne 5
Ezekial Durham-Campbell, Mar. 5
Palmer Bowling, Lassiter 5
Carlos Cervantes, Marietta 5
Malachi Ramsey, South Cobb 5
Ty Thompson, Allatoona 5
Lincoln Broadnax, MPC 5
Zion Rutledge, Hillgrove 4.5
Grayson Hodges, North Cobb 4
Ty’jon Cash, McEachern 4
Ethan Mackenny, Lassiter 4
Grant Fielder, Campbell 4
Taizon Perkins, Kell 4
Atwan Marshall, Pebblebrook 4
Tavis Pace, North Cobb 4
Latrell Bullard, North Cobb 4
Bryan Graham, North Cobb 4
Interceptions
Name, School No.
Jacori McGee, Campbell 6
Ayden Duncanson, Whitefield 4
Mike White, McEachern 3
Jordan Lonas, North Cobb 3
Remi Adams, MPC 3
Will Mosely, NCC 2
Dylan Beasley, Harrison 2
Boozer Downs, Pope 2
Dom Parlotto, Walker 2
Evan Duke, KMHS 2
Josiah Abrams, KMHS 2
Joel Brock, Pope 2
Josh Grant, McEachern 2
Javari Peeples, Pebblebrook 2
Tyler Wells, Harrison 2
Marquis Groves-Killebrew, NC 2
Aiden Williams, Osborne 2
Alik Wyche, Pebblebrook 2
Jordan Paul, Pebblebrook 2
Marlon Paige, South Cobb 2
Caleb Moore, Allatoona 2
Caleb Jenkins, North Cobb 2
Trey Jackson, MPC 2
Mustafa Hefner, Walton 2
Ashton Woods, Walton 2
Punting
Name, School No. Yds. Avg.Long
Armon Hornsby, Osborne 6 229 38.2 49
Trey Stephens, NCC 22 831 37.8 56
Charlie Batch, MPC 22 818 37.2 53
Ryan Chestnutt, Marietta 16 593 37.1 65
Bryce Archie, McEachern 30 1106 36.8 54
Tyler Davolos, Allatoona 10 361 36.1 42
Cayman Prangley, KMHS 9 324 36.0 51
Mark Keith, Lassiter 20 713 35.7 49
T.J. Felix, Kell 9 311 34.5 51
Zach Wieder, Hillgrove 23 786 34.2 58
Tyler Hughes, Marietta 2 68 34.0 35
Ben Stoddard, Walton 14 472 33.8 52
Logan Rapp, Pope 25 843 33.7 56
AJ Daniels, Harrison 35 1194 34.1 57
T.J. Smith, North Cobb 14 464 33.1 46
Turner Johnson, KMHS 15 496 33.0 42
Harrison McClure, Walker 14 455 32.5 56
Jeremy Hecklinski, Walton 4 130 32.5 38
Savion West, McEachern 4 128 32.0 35
Nick Wolf, Hillgrove 6 182 30.3 —
Caleb Prickett, Sprayberry 29 857 29.6 60
Parker Hungerbuhler, Lassiter 5 146 29.2 48
John Diaz, Pebblebrook 2 55 27.5 35
Ayman El-Khalil, Wheeler 12 326 27.2 39
Alexander Stephens, S. Cobb 28 716 25.6 48
Levi Brown, Allatoona 12 298 24.8 58
Ethan Foma, South Cobb 8 184 23.0 43
Luke Marble, Campbell 2 45 22.5 27
Luke O’Malley, Lassiter 7 156 22.3 31
Coaches are encouraged to submit Stats by 5 p.m. on Tuesdays to cobbfootballfriday@gmail.com
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.