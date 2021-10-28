Rushing
Name, School Att. Yds. Avg. TD
Jonathan Simmons, S. Cobb 154 1124 7.3 6
Sam Griffith-Tesch, MPC 137 914 6.7 8
Isaiah Abbey, Sprayberry 125 894 7.2 11
Phil Sims, Pope 138 812 5.9 10
Jadin Granville-Coats, NCC 108 705 6.5 7
Caleb LaVallee, Whitefield 91 667 7.3 10
Malachi Singleton, N. Cobb 105 617 5.8 18
Jayden Ponder, Allatoona 100 601 6.0 3
T.J. Felix, Kell 76 572 7.5 4
Jah Welch, KMHS 101 538 5.3 7
Dwight Phillips, P’brook 42 529 12.6 6
Trey Priester, NCC 97 498 5.1 5
Ben Hall, North Cobb 81 489 6.0 7
Sutton Smith, Walton 84 483 5.8 9
Makari Bodiford, McEachern 88 441 5.0 8
Tyler Hughes, Marietta 98 431 4.4 6
Sean Cooper, Hillgrove 51 405 7.9 5
Jo Phillips, Campbell 85 399 4.7 6
Howard Allen, Whitefield 67 393 5.9 2
Samuel Gadsden, Lassiter 91 385 4.2 1
Nick Germain, MPC 32 377 11.8 3
Joel Brock, Pope 51 367 7.2 3
Josiah Allen, Wheeler 54 358 6.6 0
Terrence Clark, S. Cobb 54 356 6.6 6
Jaheem Murray, Lassiter 85 343 4.0 3
Melvin Alexander, Marietta 64 334 5.2 5
Braylen Stokes, Walton 49 324 6.6 4
Davion Hampton, Kell 98 316 3.2 7
Peja’ Womack, McEachern 49 312 6.4 1
Jackson Kraal, Walker 59 307 5.2 3
Khalif Walter, Osborne 53 305 5.7 3
Marcus Taylor, Allatoona 47 303 6.4 5
Jylan Thomas, MPC 52 299 5.8 4
Javon Richardson, S. Cobb 32 272 8.5 1
Akh Shabazz, Harrison 54 272 5.0 3
Jermaine Kenty, Sprayberry 43 271 6.3 1
Bryce Archie, McEachern 46 248 5.4 3
Marcus Romain, Wheeler 35 246 7.0 2
Chance Arthur, KMHS 54 239 4.4 2
Teonte Reed, Hillgrove 53 236 4.5 4
Remi Adams, MPC 38 235 6.2 3
Brian Simpkins, KMHS 54 228 4.2 1
Jared Montour, Harrison 50 210 4.2 3
Ryan Barrett, Kell 39 207 5.3 1
Travone Finney, Pebblebrook 40 206 5.3 1
Austin Westbrook, Walker 41 189 4.6 2
Jordan Allen, North Cobb 26 185 7.1 2
Kris Hayes, Pope 22 168 7.6 2
Cole Peterson, Whitefield 29 167 5.8 2
Chase McCravy, Hillgrove 60 166 2.8 3
Tyshon Jenkins, Marietta 25 162 6.5 0
Cayman Prangley, KMHS 80 162 2.0 4
Cody King, Allatoona 16 154 9.6 5
Austin Williams, Walton 36 153 4.3 1
Jaylon Brown, McEachern 43 148 3.4 1
Jeremy Hecklinski, Walton 17 148 8.7 0
Reggie Bundrage, Wheeler 43 148 3.4 0
Malachi Jackson, Campbell 31 146 4.7 3
Micah Lott, MPC 18 141 7.8 2
Milon Jones, Marietta 22 140 6.4 1
Passing
Name, School C/A Yds. TD INT
Tyler Hughes, Marietta 148/228 2378 30 4
Qamar Grant, Pebblebrook 104/200 1793 22 5
Cole Peterson, Whitefield 124/204 1757 12 7
Malachi Singleton, N. Cobb 119/167 1732 16 2
Jake Walling, Harrison 120/211 1508 12 7
Bryce Archie, McEachern 102/179 1422 16 5
Cayman Prangley, KMHS 62/113 1414 19 4
Patrick Lowe, Pope 84/140 1275 11 4
Bryson Harrison, Lassiter 112/202 1193 8 7
Davion Hampton, Kell 80/150 1040 11 11
Luke Marble, Campbell 59/101 881 9 4
Zak Rozsman, Walton 38/53 802 8 1
Harrison McClure, Walker 56/107 753 9 8
Tyler McGuire, Allatoona 48/87 718 5 2
Chase McCravy, Hillgrove 67/130 652 4 6
Jeremy Hecklinski, Walton 33/54 636 6 0
Kemari Nix, Sprayberry 41/94 521 4 5
Marcus Romain, Wheeler 33/83 498 2 3
Luke Brock, NCC 30/77 461 4 6
Daniel Gray, MPC 30/76 413 4 3
Javon Richardson, S. Cobb 14/27 376 3 0
Terrence Clark, S. Cobb 35/67 356 1 5
Ty Collins, Hillgrove 30/50 289 1 1
Edward Burr, Osborne 32/62 283 1 0
Isaiah Mideau, Wheeler 17/35 198 1 1
JOrdan McInnis, Wheeler 13/20 140 1 0
LA Isham, Osborne 11/21 115 1 0
Drew MacKendree, MPC 9/25 110 0 1
Receiving
Name, School Rec. Yds. Avg. TD
Kaleb Webb, McEachern 53 956 18.0 12
Kamryn Perry, Marietta 40 746 18.7 12
Danny Curran, Lassiter 60 735 12.3 4
Camden Overton, Marietta 45 704 15.6 5
Craig Adams Jr., P’brook 39 680 17.4 8
Christian Mathis, Marietta 34 630 18.5 9
De’Nylon Morrisette, N. Cobb 30 555 18.3 7
Ayden Duncanson, Whitefield 34 551 16.2 3
Reggie Givhan, North Cobb 42 536 12.7 4
Cam Bleshoy, Pope 33 498 15.1 5
Ayden Jackson, Kell 15 486 32.4 6
Jailen Taylor, KMHS 13 478 36.8 7
Savion Riley, KMHS 26 473 18.2 7
Cooper Craig, Whitefield 30 422 14.1 4
Brady Kluse, Harrison 28 419 15.0 5
Briyar Powers, P’brook 18 396 22.0 6
Garrett Pate, Harrison 23 376 16.3 2
Mustafa Hefner, Walton 16 361 22.6 4
Coryell Dorrough, Wheeler 20 326 16.3 2
Damion Thompson, P’brook 22 321 14.5 5
Rawson MacNeill, Walton 12 302 25.2 0
Cameron Loyd, Hillgrove 29 299 10.3 1
Joel Brock, Pope 14 294 21.0 1
Sam Mbake, North Cobb 17 285 16.7 2
Ryan Ray, Campbell 14 279 19.9 3
Nate Lyons, Walton 14 270 19.3 2
Ian Weihe, Whitefield 19 265 13.9 1
Savion West, McEachern 17 261 15.4 2
Jordan McInnis, Wheeler 13 254 19.5 2
Emmett Hill, Harrison 21 240 11.4 1
Wayne Dillon, Osborne 20 237 10.6 2
Bryce Herring, Allatoona 13 235 18.1 3
Terrence Clark, South Cobb 9 232 26.0 1
Ryan Forehand, KMHS 9 230 25.6 2
Jason Hebert, Walker 14 221 15.8 1
Cullen English, Lassiter 9 221 24.6 3
Justus Breston, Campbell 8 214 26.8 2
Tracy Connor, Kell 19 213 11.2 1
DJ Dennis, Walker 11 211 19.2 4
Remier Smith, Campbell 14 200 14.3 1
Sutton Smith, Walton 8 195 27.9 2
Jared Montour, Harrison 20 195 9.8 0
Darius Dye, Kell 18 194 10.8 0
Jacob Cruz, NCC 12 186 15.5 1
Jonothan Cassady, Whitefield 15 179 11.9 2
Sosuke Watanabe, Pope 11 177 16.1 2
Phil Sims, Pope 9 173 19.2 3
Marcus Allen, Walton 4 150 37.5 4
Mike Kinnard, South Cobb 12 147 12.2 1
Skylar Parker, NCC 6 145 24.2 2
Isaiah Abbey, Sprayberry 10 144 14.4 1
Dwight Phillips, P’brook 6 144 24.0 1
Nico Jacobson, Whitefield 10 143 14.3 0
Dustin Greiner, KMHS 6 143 23.8 1
AJ Fitts, Allatoona 9 141 15.7 2
Scoring
Name, School TD 2-pt Tot.
Malachi Singleton, North Cobb 18 2 112
Kaleb Webb, McEachern 16 0 96
Craig Adams, Pebblebrook 15 0 90
Phil Sims, Pope 13 0 78
Sutton Smith, Walton 12 2 76
Isaiah Abbey, Sprayberry 12 0 72
Kamryn Perry, Marietta 12 0 72
Caleb LaVallee, Whitefield 11 0 66
Christian Mathis, Marietta 9 2 58
Sam Griffith-Tesch, MPC 8 1 50
Makari Bodiford, McEachern 8 0 48
Terrence Clark, South Cobb 8 0 48
Ben Hall, North Cobb 8 0 48
Jailen Taylor, KMHS 8 0 48
Jah Welch, KMHS 7 0 42
Bryson Harrison, Lassiter 7 0 42
De’Nylon Morrissette, N. Cobb 7 0 42
Jonathan Simmons, South Cobb 7 0 42
Ayden Jackson, Kell 7 0 42
Davion Hampton, Kell 7 0 42
Jadin Granville-Coats, NCC 7 0 42
Savion Riley, KMHS 7 0 42
Dwight Phillips, Pebblebrook 7 0 42
Joel Brock, Pope 6 0 36
Sean Cooper, Hillgrove 5 3 36
Tyler Hughes, Marietta 6 0 36
Melvin Alexander, Marietta 6 0 36
Briyar Powers, Pebblebrook 6 0 36
Camden Overton, Marietta 5 2 34
Brady Kluse, Harrison 5 1 32
Trey Priester, NCC 5 0 30
Cam Bleshoy, Pope 5 0 30
Reggie Givhan, North Cobb 5 0 30
Marcus Taylor, Allatoona 5 0 30
Cody King, Allatoona 5 0 30
Ayden Duncanson, Whitefield 5 0 30
Damion Thompson, Pebblebrook 5 0 30
Kicking
Name, School FG/A PAT/A Tot.
John Diaz, Pebblebrook 7/8 30/31 51
AJ Daniels, Harrison 7/12 19/19 40
Lucien Michelin, Walton 3/3 26/28 35
Grey Kelley, Allatoona 4/4 23/25 35
Javier Morales, North Cobb 0/0 33/39 33
Drew Campbell, Lassiter 6/12 15/18 33
Trey Stephens, NCC 5/7 17/17 32
Andrew Nelms, Pope 2/2 18/23 24
Charlie Batch, MPC 1/4 21/23 24
Alberto Bibian, South Cobb 2/4 17/21 23
Caleb Prickett, Sprayberry 2/4 14/17 23
Diego Lopez, Whitefield 0/0 23/25 23
Zach Wieder, Hillgrove 2/3 13/14 19
Luca Wynn, McEachern 1/1 15/18 18
TJ Roldan, KMHS 0/0 17/17 17
Zach Adkins, Wheeler 2/4 7/9 13
Ben Parrot, Marietta 0/0 12/14 12
Renee Galomo, Marietta 0/0 12/14 12
Brock Standfest, Pope 3/4 1/1 10
Tackles
Name, School Tac Ast. Tot.
Zion Rutledge, Hillgrove 74 52 126
Caleb LaVallee, Whitefield 64 39 103
Carlos Cervantes, Marietta 72 21 93
Quintin Buckley, Kell 39 47 86
Ellis Reed, Marietta 62 21 83
Jacob Cruz, NCC 63 15 78
Josh Josephs, North Cobb 65 9 74
Daniel Martin, Marietta 54 19 73
Grayson Hodges, North Cobb 57 16 73
Trent Hayberg, Harrison 40 33 73
Palmer Bowling, Lassiter 38 34 72
Holden Trice, Harrison 49 23 72
Uchenna Nwoha, South Cobb 41 30 71
Nathan Vail, Harrison 40 31 71
Evan Warren, MPC 39 31 70
Ty’Jon Cash, McEachern 50 19 69
Jimi Olarinde, South Cobb 45 24 69
Ethan Voltaire, KMHS 45 24 69
Cole Long, Whitefield 39 30 69
Marcus Altermann, Pope 51 17 68
Justin Ested, KMHS 49 17 66
Evan Duke, KMHS 40 26 66
Tim Sturdivant, Harrison 48 18 66
Collin Schuster, Whitefield 35 31 66
T.J. Felix, Kell 43 22 65
Caeden Callahan, NCC 52 13 65
Julian Stevenson, Wheeler 39 25 64
Josh Barker, Kell 37 26 63
Keonta Wallace, South Cobb 36 26 62
Ugonna Nwoha, South Cobb 34 28 62
Nyheim Jean, South Cobb 34 27 61
John Floyd, Pebblebrook 49 12 61
Brandon Shelton, Campbell 32 28 60
Wesley Hollis, MPC 26 34 60
Nick Charles, Harrison 39 21 60
Pierce Hundley, Walton 44 15 59
Kaiser Khaja, Lassiter 26 32 58
Alexander Courtney, Wheeler 48 10 58
Vic Okafor, McEachern 49 8 57
Jeremiah Jones, North Cobb 50 7 57
Jordan Paul, Pebblebrook 46 11 57
Patrick Jones, Sprayberry 35 19 54
Ty Holiday, Wheeler 44 9 53
Tyler Wells, Harrison 32 21 53
Grant Williams, Osborne 24 27 51
Adam Jump, Pope 36 15 51
Luke Brunson, Pope 34 17 51
Hayden McDougal, KMHS 28 23 51
Tamarion Bickham, Osborne 29 21 50
Broderick Tommie, Marietta 36 14 50
Denis Nechyparenka, KMHS 37 13 50
Akh Shabazz, Harrison 22 28 50
Nico Jacobson, Whitefield 24 25 49
Renee Barber, McEachern 29 20 49
Isaiah McGarity, Sprayberry 35 14 49
Braylon Hansbrough, Hillgrove 26 23 49
Jackson Krall, Walker 24 24 48
Phillip Andoh, Sprayberry 30 18 48
Evan Scherer, Lassiter 28 20 48
Aiden Williams, Osborne 26 22 48
Renardo Lewis, Wheeler 35 13 48
Elhadj Fall, Osborne 24 21 45
Piers Cameron, Pope 31 14 45
Kyle McKinney, Hillgrove 22 23 45
Brayden Williby, NCC 37 7 44
Tyler Green, Hillgrove 28 16 44
Andrew Gohlke, Hillgrove 19 24 43
Ezekial Durham-Campbell, Mar. 32 11 43
Kam Owens, North Cobb 33 10 43
Evan Pruitt, Hillgrove 27 16 43
Antiwan Andrews, McEachern 29 13 42
Dylan Beasley, Harrison 28 14 42
Nick Germain, MPC 28 13 41
Trent Godfrey, Pope 26 14 40
Parker Helmly, Lassiter 25 15 40
Jarrett Hanley, NCC 31 9 40
Austin Westbrook, Walker 18 21 39
Ty Thompson, Allatoona 23 16 39
Marcus Allen, Walton 27 11 38
Jahvaughn Hamilton, Marietta 29 9 38
Lonas Jordan, North Cobb 33 5 38
Zach White, North Cobb 32 6 38
Vinnie Canosa, Allatoona 20 18 38
Charlie Baxter, Whitefield 16 22 38
Latrell Bullard, North Cobb 34 3 37
Will Mosely, NCC 34 3 37
Drake Hatcher, McEachern 18 18 36
Tiphaurus Williams, Osborne 28 8 36
Ashton Woods, Walton 26 10 36
Bo Hosack, Pope 23 13 36
Cheihk Koita, Pope 28 8 36
Bryce Stacks, Allatoona 26 10 36
Davonte Thomas, Osborne 13 22 35
Taizon Perkins, Kell 21 14 35
Caleb Moss, Sprayberry 24 11 35
BJ Johnson, Whitefield 21 14 35
Sacks
Name, School No.
Adam Jump, Pope 13
Phillip Andoh, Sprayberry 8
Josh Barker, Kell 7
Luke Brunson, Pope 7
Nick Charles, Harrison 7
Renardo Lewis, Wheeler 6
Caleb LaVallee, Whitefield 6
Justin Ested, KMHS 6
Cheihk Koita, Pope 6
Vinnie Canosa, Allatoona 6
Jordan Paul, Pebblebrook 6
Elhadj Fall, Osborne 5
Ezekial Durham-Campbell, Mar. 5
Ty Holiday, Wheeler 5
Palmer Bowling, Lassiter 5
Carlos Cervantes, Marietta 5
Malachi Ramsey, South Cobb 5
Ty Thompson, Allatoona 5
Zion Rutledge, Hillgrove 4.5
Grayson Hodges, North Cobb 4
Ty’jon Cash, McEachern 4
Ethan Mackenny, Lassiter 4
Grant Fielder, Campbell 4
Taizon Perkins, Kell 4
Josh Josephs, North Cobb 4
Lincoln Broadnax, MPC 4
Atwan Marshall, Pebblebrook 4
Interceptions
Name, School No.
Jacori McGee, Campbell 6
Ayden Duncanson, Whitefield 3
Mike White, McEachern 3
Jordan Lonas, North Cobb 3
Remi Adams, MPC 3
Will Mosely, NCC 2
Dylan Beasley, Harrison 2
Boozer Downs, Pope 2
Dom Parlotto, Walker 2
Evan Duke, KMHS 2
Josiah Abrams, KMHS 2
Joel Brock, Pope 2
Josh Grant, McEachern 2
Javari Peeples, Pebblebrook 2
Tyler Wells, Harrison 2
Marquis Groves-Killebrew, N. Cobb 2
Aiden Williams, Osborne 2
Alik Wyche, Pebblebrook 2
Jordan Paul, Pebblebrook 2
Marlon Paige, South Cobb 2
Caleb Moore, Allatoona 2
Punting
Name, School No. Yds. Avg.Long
Armon Hornsby, Osborne 6 229 38.2 49
Trey Stephens, NCC 22 831 37.8 56
Charlie Batch, MPC 22 818 37.2 53
Ryan Chestnutt, Marietta 16 593 37.1 65
Bryce Archie, McEachern 30 1106 36.8 54
Tyler Davolos, Allatoona 10 361 36.1 42
Cayman Prangley, KMHS 9 324 36.0 51
Mark Keith, Lassiter 20 713 35.7 49
T.J. Felix, Kell 9 311 34.5 51
Zach Wieder, Hillgrove 23 786 34.2 58
Tyler Hughes, Marietta 2 68 34.0 35
Ben Stoddard, Walton 14 472 33.8 52
Logan Rapp, Pope 25 843 33.7 56
AJ Daniels, Harrison 35 1194 34.1 57
T.J. Smith, North Cobb 14 464 33.1 46
Turner Johnson, KMHS 15 496 33.0 42
Harrison McClure, Walker 14 455 32.5 56
Jeremy Hecklinski, Walton 4 130 32.5 38
Savion West, McEachern 4 128 32.0 35
Nick Wolf, Hillgrove 6 182 30.3 —
Caleb Prickett, Sprayberry 29 857 29.6 60
Parker Hungerbuhler, Lassiter 5 146 29.2 48
John Diaz, Pebblebrook 2 55 27.5 35
Ayman El-Khalil, Wheeler 12 326 27.2 39
Alexander Stephens, S. Cobb 28 716 25.6 48
Levi Brown, Allatoona 12 298 24.8 58
Ethan Foma, South Cobb 8 184 23.0 43
Luke Marble, Campbell 2 45 22.5 27
Luke O’Malley, Lassiter 7 156 22.3 31
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