Rushing
Name, School Att. Yds. Avg. TD
Malachi Singleton, N. Cobb 47 278 5.9 6
Trey Priester, NCC 35 207 5.9 3
Nick Germain, MPC 11 181 16.5 2
Caleb LaVallee, Whitefield 25 165 6.6 2
Jo Phillips, Campbell 15 164 10.9 2
Jadin Granville-Coats, NCC 22 162 7.3 3
Sutton Smith, Walton 24 149 6.2 2
Jah Welch, KMHS 23 149 6.5 3
Howard Allen, Whitefield 19 136 7.2 1
Makari Bodiford, McE. 30 133 4.4 2
Jylan Thomas, MPC 14 128 9.1 2
Sam Griffith-Tesch, MPC 21 127 6.0 1
Peja’ Womack, McEachern 18 122 6.8 1
Ben Hall, North Cobb 20 120 6.1 1
Jayden Ponder, Allatoona 32 110 3.4 0
Kaden Brazeale, Hillgrove 19 102 5.4 1
Samuel Gadsden, KMHS 28 99 3.5 1
T.J. Felix, Kell 15 95 6.3 1
Micah Lott, MPC 9 86 9.6 2
Bryce Archie, McEachern 14 82 5.9 1
Travone Finney, Pebblebrook 9 80 8.9 1
Remi Adams, MPC 11 80 7.3 3
Kris Hayes, Pope 5 76 15.2 1
Davion Hampton, Kell 24 75 3.1 1
Zak Rozsman, Walton 14 74 5.3 1
Terrence Clark, South Cobb 10 71 7.1 0
Jaheem Murray, Lassiter 15 70 4.7 1
Austin Westbrook, Walker 14 61 4.4 0
Brian Simpkins, KMHS 9 61 6.8 0
Phil Sims, Pope 12 58 4.8 1
Alex Perry, Harrison 16 58 3.6 1
Chase McCravy, Hillgrove 13 58 4.5 1
Chance Arthur, KMHS 11 57 5.2 0
Samuel Gadsden, Lasstier 17 56 3.3 0
Tyler Hughes, Marietta 17 55 3.2 0
Emmett Hill, Harrison 9 50 5.6 0
Khalif Walter, Osborne 6 49 8.1 1
Jackson Kraal, Walker 12 46 3.8 0
Austin Williams, Walton 7 43 6.1 1
Craig Adams, Pebblebrook 2 43 21.5 2
Cole Peterson, Whitefield 8 41 5.1 0
Justus Savage, Wheeler 10 41 4.1 0
Bo Hosack, Pope 5 39 7.8 0
Reggie Bundrage, Wheeler 10 39 3.9 0
Jared Montour, Harrison 13 37 2.8 0
Jaylon Brown, McEachern 7 37 5.3 0
Luke Brock, NCC 10 35 3.5 0
Christian Campbell, Campbell 11 34 3.1 1
David Mbadinga, Kell 11 31 2.8 0
Braylen Stokes, Walton 7 31 4.4 0
Edward Burr, Osborne 12 29 2.4 0
Logan Rapp, Pope 4 27 6.8 0
Akh Shabazz, Harrison 10 27 2.7 0
Zimiri Evans, South Cobb 6 25 4.2 0
Treyvon Copeland, McE. 2 23 11.5 0
Ty Collins, Hillgrove 5 22 4.4 0
Henry Akopov, MPC 3 21 7.0 0
Cayman Prangley, KMHS 15 20 1.3
Passing
Name, School C/A Yds. TD INT
Jake Walling, Harrison 28/49 446 4 0
Bryson Harrison, Lassiter 32/54 395 3 2
Davion Hampton, Kell 24/49 381 4 4
Cole Peterson, Whitefield 31/59 326 1 3
Tyler Hughes, Marietta 17/35 302 4 0
Malachi Singleton, N. Cobb 30/49 300 3 0
Bryce Archie, McEachern 26/55 296 3 0
Cayman Prangley, KMHS 8/20 215 1 0
Zak Rozsman, Walton 8/11 208 3 0
Chase McCravy, Hillgrove 25/51 208 1 1
Patrick Lowe, Pope 14/22 191 1 1
Luke Marble, Campbell 10/17 183 1 1
Tyler McGuire, Allatoona 14/22 167 0 1
Qamar Grant, Pebblebrook 8/18 141 1 0
Isaiah Mideau, Wheeler 6/15 137 1 1
Harrison McClure, Walker 14/20 134 2 0
Daniel Gray, MPC 6/10 120 2 0
Jeremy Hecklinski, Walton 5/8 108 1 0
Edward Burr, Osborne 11/17 96 1 0
Luke Brock, NCC 5/12 66 0 0
Terrence Clark, S. Cobb 5/11 60 1 1
Drew MacKendree, MPC 4/11 59 0 1
Ty Collins, Hillgrove 4/9 49 1 0
Tyson Harmon, KMHS 4/11 43 1 0
Marcus Romain, Wheeler 3/9 22 0 2
Cooper Craig, Whitefield 1/1 20 0 0
Receiving
Name, School Rec. Yds. Avg. TD
Danny Curran, Lassiter 15 191 12.7 1
Kaleb Webb, McEachern 12 189 15.8 3
Mustafa Hefner, Walton 5 186 37.2 2
Camden Overton, Marietta 7 160 22.9 1
Savion Riley, KMHS 8 158 19.8 1
Reggie Givhan, North Cobb 15 143 9.5 1
Cullen English, Lassiter 5 139 38.2 1
Coryell Dorrough, Wheeler 3 111 37.0 1
Ayden Jackson, Kell 1 110 36.7 1
Tracy Connor, Kell 5 104 20.8 1
Ayden Duncanson, Whitefield 8 101 12.6 0
Trey Jackson, MPC 6 96 16.0 0
Cam Bleshoy, Pope 6 87 14.5 1
Darius Dye, Kell 6 84 14.0 0
Brady Kluse, Harrison 8 84 10.5 1
Jared Montour, Harrison 4 84 22.0 0
Sutton Smith, Walton 2 81 40.5 1
Marquis Killebrew, N. Cobb 2 80 40.0 1
Ian Weihe, Whitefield 8 80 10.0 1
Garrett Pate, Harrison 3 80 26.6 1
Alex Perry, Harrison 4 74 18.5 1
Kamryn Perry, Marietta 3 72 24.0 1
Cooper Craig, Whitefield 7 72 10.3 0
Briyar Powers, Pebblebrook 2 70 35.0 0
Michael Barron, Allatoona 5 65 13.0 0
Ryan Ray, Campbell 2 64 32.0 1
Christian Mathis, Walton 5 59 11.8 2
Remier Smith, Campbell 5 59 11.8 0
Ashton Pass, Walker 3 56 18.7 1
Justus Breston, Campbell 3 53 17.3 1
Emmett Hill, Harrison 5 53 10.6 0
Cameron Loyd, Hillgrove 7 53 7.6 0
Savion West, McEachern 6 50 8.3 0
Bennett Christian, Allatoona 3 49 16.3 0
Luke O’Malley, Lassiter 3 48 16.0 1
Nico Jacobson, Whitefield 2 47 23.5 0
Sosuke Watanabe, Pope 2 44 22.0 0
Jailen Taylor, KMHS 1 44 44.0 1
Jacob Cruz, NCC 3 44 14.6 0
Wayne Dillon, Osborne 5 43 8.6 1
Jason Hebert, Walker 5 42 8.4 0
Xavier Jackson, Hillgrove 5 42 8.4 0
Kristopher Reeves, Hillgrove 6 41 6.8 1
Nate Lyons, Walton 3 36 12.0 0
Damion Thompson, P’brook 3 35 11.6 0
Davis McCravy, Hillgrove 3 33 11.0 0
Remi Adams, MPC 1 31 31.0 1
Ryan Forehand, KMHS 1 30 30.0 0
Bryce Herring, Allatoona 3 30 10.0 0
Armon Hornsby, Osborne 5 30 6.0 0
Sam Mbake, North Cobb 4 29 7.2 0
AJ Nelson, McEachern 3 29 9.7 0
Dylan Beasley, Harrison 1 28 28.0 0
Earl Kyle, KMHS 2 26 13.0 0
AJ Fitts, Allatoona 2 26 13.0 0
Akh Shabazz, Harrison 1 25 25.0 1
Micah Mumford, MPC 1 25 25.0 1
David Eziomume, North Cobb 3 24 8.0 0
Jordan Maxima, South Cobb 1 23 23.0 1
Brayden Williby, NCC 2 22 11.0 0
Phil Sims, Pope 1 21 21.0 0
Alex Goldsholl, Pope 1 20 20.0 0
Drew Connor, Hillgrove 2 20 10.0 0
Scoring
Name, School TD 2-pt Tot.
Sutton Smith, Walton 3 0 18
Malachi Singleton, North Cobb 6 0 36
Remi Adams, MPC 4 0 24
Sutton Smith, Walton 3 0 18
Kaleb Webb, McEachern 3 0 18
Micah Lott, MPC 3 0 18
Jah Welch, KMHS 3 0 18
Trey Priester, NCC 3 0 18
Jadin Granville-Coats, NCC 3 0 18
Duane Ward, Hillgrove 2 3 18
Cayman Prangley, KMHS 2 1 14
Craig Adams, Pebblebrook 2 0 12
Christian Mathis, Marietta 2 0 12
Jylan Thomas, MPC 2 0 12
Ashton Pass, Walker 2 0 12
Makari Bodiford, McEachern 2 0 12
Ben Hall, North Cobb 2 0 12
Mustafa Hefner, Walton 2 0 12
Caleb LaVallee, Whitefield 2 0 12
Jailen Taylor, KMHS 2 0 12
Drew Connor, Hillgrove 2 0 12
Kicking
Name, School FG/A PAT/A Tot.
Charlie Batch, MPC 1/1 11/11 14
Trey Stephens, NCC 2/4 6/6 12
AJ Daniels, Harrison 2/7 4/4 10
Zach Wieder, Hillgrove 2/3 3/3 9
Lucien Michelin, Walton 0/0 8/9 8
Javier Morales, North Cobb 0/0 7/10 7
Grey Kelley, Allatoona 1/1 2/2 5
Carlos Perez, KMHS 0/1 5/7 5
Drew Campbell, Lassiter 1/3 2/2 5
Andrew Nelms, Pope 1/1 1/2 4
Aldin Orman, Campbell 0/0 4/4 4
Luca Wynn, McEachern 0/0 4/4 4
Diego Lopez, Whitefield 0/0 3/4 3
John Diaz, Pebblebrook 0/0 2/3 2
Ben Parrot, Marietta 0/0 1/2 1
Zach Adkins, Wheeler 0/0 1/1 1
Tackles
Name, School Tac Ast. Tot.
Zion Rutledge, Hillgrove 16 16 32
Caleb LaVallee, Whitefield 21 7 28
Evan Warren, MPC 13 10 23
Pierce Hundley, Pope 12 10 22
Josh Josephs, North Cobb 17 3 20
T.J. Felix, Kell 14 6 20
Tyler Green, Hillgrove 14 5 19
Jacob Cruz, NCC 17 1 18
Nick Germain, MPC 11 5 16
Denis Nechyparenka, KMHS 11 5 16
Palmer Bowling, Lassiter 11 5 16
Collin Schuster, Whitefield 10 5 15
Alexander Courtney, Wheeler 14 1 15
Hayden McDougal, KMHS 8 7 15
Caeden Callahan, NCC 14 1 15
Nathan Vail, Harrison 6 8 14
Jeremiah Jones, North Cobb 12 2 14
Marcus Allen, Walton 8 6 14
Antiwan Andrews, McEachern 9 5 14
Holden Trice, Harrison 9 4 13
Pierce Hundley, Walton 5 8 13
Caleb Jenkins, North Cobb 12 1 13
Ashton Woods, Walton 8 5 13
A.J. Brown, Walton 8 5 13
Cole Long, Whitefield 8 5 13
Quintin Buckley, Kell 7 6 13
Justus Savage, Wheeler 9 4 13
Tre’Vaughn Calhoun, Wheeler 10 3 13
Ty’Jon Cash, McEachern 10 3 13
Vic Okafor, McEachern 9 4 13
Renee Barber, McEachern 9 4 13
Andrew Gohlke, Hillgrove 5 8 13
Carlos Cervantes, Marietta 8 4 12
Marcus Altermann, Pope 9 3 12
Ugonna Nwoha, South Cobb 7 5 12
Austin Westbrook, Walker 2 10 12
Grayson Hodges, North Cobb 9 3 12
Wesley Hollis, MPC 1 11 12
Grant Fielder, Campbell 6 6 12
Brandon Shelton, Campbell 4 8 12
Zach Smith, KMHS 10 2 12
Evan Scherer, Lassiter 8 4 12
Parker Helmly, Lassiter 7 5 12
Kyle McKinney, Hillgrove 8 4 12
Daniel Martin, Marietta 6 5 11
Vinnie Canosa, Allatoona 8 3 11
Charlie Baxter, Whitefield 7 4 11
Charles McCartherens, Kell 8 3 11
Harry Tucker, Kell 5 6 11
Jackson Stephens, MPC 8 3 11
Justin Ested, KMHS 7 4 11
Kaiser Khaja, Lassiter 3 8 11
Matthew Draper, McEachern 10 1 11
Justin Bouvay, Hillgrove 5 6 11
Akh Shabazz, Harrison 4 6 10
Emmanuel Olatain, Marietta 8 2 10
Broderick Tommie, Marietta 7 3 10
Lonas Jordan, North Cobb 8 2 10
Nico Jacobson, Whitefield 7 3 10
Josh Barker, Kell 3 7 10
Julian Stevenson, Wheeler 6 4 10
Ethan Voltaire, KMHS 5 5 10
Joe Blackwell, Lassiter 6 4 10
Braylon Hansbrough, Hillgrove 4 6 10
Aiden Williams, Osborne 5 5 10
Ellis Reed, Marietta 6 3 9
Joel Brock, Pope 5 4 9
Malachi Ramsey, South Cobb 6 3 9
Andrew Trelles, North Cobb 6 3 9
Latrell Bullard, North Cobb 8 1 9
Zach White, North Cobb 8 1 9
Lota Ugokwe, Walton 6 3 9
Cassine Jackson, Walton 6 3 9
Renardo Lewis, Wheeler 5 4 9
Jesse Santos, Wheeler 5 4 9
Michael Bell, KMHS 6 3 9
Josh Grant, McEachern 9 0 9
Evan Pruitt, Hillgrove 6 3 9
Elhadj Fall, Osborne 5 4 9
Tim Sturdivant, Harrison 7 1 8
Nick Charles, Harrison 6 2 8
Tyler Wells, Harrison 6 2 8
Trent Hayberg, Harrison 4 4 8
Luis Garcia, Allatoona 6 2 8
Ezekial Durham-Campbell, Mar. 6 2 8
Steven Kesser, Allatoona 7 1 8
BJ Johnson, Whitefield 4 4 8
Taizon Perkins, Kell 4 4 8
Remi Adams, MPC 7 1 8
Jylan Thomas, MPC 2 6 8
Cole Wilson, Campbell 5 3 8
Jarrett Hanley, NCC 7 1 8
Jaden Jenkins, Hillgrove 6 2 8
Davonte Thomas, Osborne 3 5 8
Ezra Odinjor, Allatoona 3 4 7
Bijorn Wishart, Wheeler 5 2 7
Daouda Konte, South Cobb 4 3 7
Isaac Mendoza, South Cobb 4 3 7
Kevin Hicks, South Cobb 3 4 7
Jason Jones, South Cobb 3 4 7
Ashton Pass, Walker 4 3 7
Marquis Killebrew, North Cobb 6 1 7
Cade Thompson, Walton 6 1 7
Dekhi Garrett, Allatoona 5 2 7
Ian Geffard, Whitefield 3 4 7
Ashton Vreeland, Whtiefield 2 5 7
Tracy Conner, Kell 4 3 7
Justin Hubbard, MPC 5 2 7
Lincoln Broadnax, MPC 3 4 7
Savion Riley, KMHS 5 2 7
Jaylen Moson, KMHS 5 2 7
Jack Richardson, KMHS 5 2 7
Mark Fleeman, Lassiter 2 5 7
Brayden Williby, NCC 4 3 7
Drake Hatcher, McEachern 2 5 7
Grant Williams, Osborne 3 4 7
Mekhi Buchanan, Allatoona 2 4 6
John Floyd, Pebblebrook 1 5 6
Jace Arnold, Marietta 5 1 6
Evan Duke, KMHS 4 2 6
Caleb Butler, North Cobb 6 0 6
Kam Owens, North Cobb 5 1 6
Gregory Wendell, Walton 1 5 6
Ty Thompson, Allatoona 3 3 6
Jonothan Cassady, Whitefield 6 0 6
Ayden Duncanson, Whitefield 6 0 6
Sawain Simmons, Kell 2 4 6
Alec Ross, MPC 2 4 6
Denzel Alexandre-Louis, NCC 5 1 6
Mike White, McEachern 6 0 6
Ricardo Jean-Claude, Osborne 2 4 6
Tiphaurus Williams, Osborne 5 1 6
Sacks
Name, School No.
Caleb LaVallee, Whitefield 4
Holden Trice, Harrison 3
Lincoln Broadnax, MPC 2
Renardo Lewis, Wheeler 2
Johnny Irvin, Wheeler 2
Lota Ugokwe, Walton 2
Justin Hubbard, MPC 2
David Moncrief, Campbell 2
Jacob Cruz, NCC 2
Nick Charles, Harrison 2
Ty’jon Cash, McEachern 2
Matthew Draper, McEachern 2
Jaden Jenkins, Hillgrove 2
Elhadj Fall, Osborne 2
David Smart, KMHS 1.5
TJ Felix, Kell 1.5
Interceptions
Name, School No.
Dylan Beasley, Harrison 1
Markell Jennings, Pebblebrook 1
John Floyd, Pebblebrook 1
Devion Hall, Marietta 1
Trey Jackson, MPC 1
Evan Duke, KMHS 1
Ryan Barret, Kell 1
Caleb Jenkins, North Cobb 1
Jylan Thomas, MPC 1
Hank Stevens, MPC 1
Nick Germain, MPC 1
Jeremiah Staton, Campbell 1
Jacob Cruz, NCC 1
Jadin Granville-Coates, NCC 1
Will Mosely, NCC 1
Trent Hayberg, Harrison 1
Tyler Wells, Harrison 1
Matthew Draper, McEachern 1
Josh Grant, McEachern 1
Zion Rutledge, Hillgrove 1
Braylon Hansbrough, Hillgrove 1
Emory Floyd, Hillgrove 1
Punting
Name, School No. Yds. Avg.Long
Trey Stephens, NCC 6 234 39.0 56
Cayman Prangley, KMHS 5 192 38.4 51
Zach Wieder, Hillgrove 8 307 38.4 58
Armon Hornsby, Osborne 6 229 38.2 49
Carlie Batch, MPC 6 226 37.7 41
Levi Brown, Allatoona 5 185 37.0 42
Tyler Hughes, Marietta 2 68 34.0 35
T.J. Smith, North Cobb 5 168 33.6 46
Bryce Archie, McEachern 10 332 33.2 53
Logan Rapp, Pope 2 64 32.0 —
AJ Daniels, Harrison 6 181 30.2 49
Harrison McClure, Walker 2 56 28.0 40
Ben Stoddard, Walton 7 193 27.6 34
John Diaz, Pebblebrook 2 55 27.5 35
Ayman El-Khalil, Wheeler 12 326 27.2 39
Ryan Chestnutt, Marietta 2 50 25.0 35
Ethan Foma, South Cobb 8 184 23.0 43
Luke Marble, Campbell 2 45 22.5 27
Luke O’Malley, Lassiter 7 156 22.3 31
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